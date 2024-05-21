В России признали "нежелательной организацией" фонд "Вернись живым"

Министерство юстиции России добавило в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана "нежелательной" на территории, фонд помощи украинским военным "Вернись живым" и движение за независимость Карелии "Stop the Occupation of Karelia".

Источник: российское издание "Медуза" со ссылкой на правозащитный проект "ОВД-Инфо"

Детали: Отмечается, что обе организации внесли в соответствующий реестр Минюста. Генпрокуратура вынесла решение еще в конце апреля, но не сообщила об этом.

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Также в реестр добавили правозащитную организацию Freedom House, которую объявили "нежелательной" 7 мая.

Напомним: 11 апреля 2024 года в интервью УП руководитель благотворительного фонда Украины "Вернись живым" военный эксперт Тарас Чмут рассказал о текущей ситуации на фронте, проанализировал подготовку российских войск к очередному наступлению и раскритиковал то, как происходит мобилизация в Украине.