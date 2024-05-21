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Росіяни обстріляли багатоповерхівку в Херсоні: 3 постраждалих, серед них підліток

Анастасія ПроцВівторок, 21 травня 2024, 17:35
Росіяни обстріляли багатоповерхівку в Херсоні: 3 постраждалих, серед них підліток
Наслідки російського обстрілу Херсона. Фото: Херсонська ОВА

21 травня російські військові атакували Шуменський мікрорайон у Херсоні. Влучили в багатоповерхівку, внаслідок чого три людини отримали поранення. Серед постраждалих — 15-річний хлопець

Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін

Пряма мова: "Близько 16:00 під обстрілом опинився Шуменський мікрорайон. Пошкоджено багатоповерхівку".

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Деталі: За словами Прокудіна, відомо про трьох травмованих. Серед них - 15-річний хлопець. Його шпиталізували. 

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У 50-річної жінки діагностували вибухову та черепно-мозкову травми, перелом стегна та контузію. У важкому стані її доставили до лікарні. Також поранення ноги отримала 71-річна місцева жителька. Медики надають їй необхідну допомогу.

Крім того, окупанти побили осели містян. Пошкоджено вікна, балкони та дах. 

Передісторія:

У понеділок 20 травня російські війська завдали удар по Дніпровському району Херсона, поцілили по підприємству, один чоловік загинув, ще один отримав поранення.

Теми: Херсонобстріл
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