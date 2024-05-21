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Россияне обстреляли многоэтажку в Херсоне: 3 пострадавших, среди них подросток

Анастасия ПроцВторник, 21 мая 2024, 17:35
Россияне обстреляли многоэтажку в Херсоне: 3 пострадавших, среди них подросток
Последствия российского обстрела Херсона. Фото: Херсонская ОВА

21 мая российские военные атаковали Шуменский микрорайон в Херсоне. Попали в многоэтажку, в результате чего три человека получили ранения. Среди пострадавших - 15-летний парень

Источник: председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин

Прямая речь: "Около 16:00 под обстрелом оказался Шуменский микрорайон. Повреждена многоэтажка".

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Детали: По словам Прокудина, известно о трех травмированных. Среди них - 15-летний парень. Его госпитализировали.

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У 50-летней женщины диагностировали взрывную и черепно-мозговую травмы, перелом бедра и контузию. В тяжелом состоянии ее доставили в больницу. Также ранение ноги получила 71-летняя местная жительница. Медики оказывают ей необходимую помощь.

Кроме того, оккупанты побили дома горожан. Повреждены окна, балконы и крыша.

Предыстория:

В понедельник 20 мая российские войска нанесли удар по Днепровскому району Херсона, попали по предприятию, один человек погиб, еще один получил ранения.

Темы: Херсонобстрел
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