Россияне обстреляли многоэтажку в Херсоне: 3 пострадавших, среди них подросток

21 мая российские военные атаковали Шуменский микрорайон в Херсоне. Попали в многоэтажку, в результате чего три человека получили ранения. Среди пострадавших - 15-летний парень

Источник: председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин

Прямая речь: "Около 16:00 под обстрелом оказался Шуменский микрорайон. Повреждена многоэтажка".

Реклама:

Наслідки обстрілу багатоквартирного будинку в Шуменському мікрорайоні в Херсоні.



Відео: Херсонська ОВА pic.twitter.com/Ip1kT4aaua — Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) May 21, 2024

Детали: По словам Прокудина, известно о трех травмированных. Среди них - 15-летний парень. Его госпитализировали.

ВИДЕО ДНЯ

У 50-летней женщины диагностировали взрывную и черепно-мозговую травмы, перелом бедра и контузию. В тяжелом состоянии ее доставили в больницу. Также ранение ноги получила 71-летняя местная жительница. Медики оказывают ей необходимую помощь.

Кроме того, оккупанты побили дома горожан. Повреждены окна, балконы и крыша.

Предыстория:

В понедельник 20 мая российские войска нанесли удар по Днепровскому району Херсона, попали по предприятию, один человек погиб, еще один получил ранения.