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РосЗМІ: Новий міністр оборони Росії тісно спілкувався з Пригожиним

"Українська правда"Вівторок, 21 травня 2024, 19:18
РосЗМІ: Новий міністр оборони Росії тісно спілкувався з Пригожиним
Андрій Білоусов. Фото - Вікіпедія

Російське видання "Досьє" дослідило, що новий російський міністр оборони Андрій Білоусов курував діяльність екс-голови "ПВК Вагнер" Євгена Пригожина та "вивчав перспективи розвитку" угрупування.

Джерело: "Досьє"

Деталі: За даними джерел видання, Білоусов з Пригожиним "іноді сиділи прямо в обіймах", а їхні робочі зустрічі нагадували "сімейні посиденьки".

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Інтерес Білоусова до ПВК також підтверджується документами, які "Досьє" виявило у пошті нового міністра. У одній із доповідей йшлося про те, що ПВК мають формуватися "під повним контролем держави".

Також відомо, що з 2013 по 2020 рік, коли Білоусов був помічником президента з економіки, він займався багатьма питаннями щодо армії.

За словами джерела "Досьє", російський правитель Володимир Путін сприймає посаду міністра оборони виключно як адміністративну – він має займатись питаннями забезпечення армії, управління бюджетом та майном. Тому призначення Білоусова не було несподіваним, стверджує співрозмовник "Досьє".

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Що передувало: 

Путін 14 травня підписав указ про призначення міністром оборони Андрія Білоусова замість Сергія Шойгу. Білоусов до цього був першим віцепрем'єр-міністром.

Теми: РосіяПригожин
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