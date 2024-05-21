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РосСМИ: Новый министр обороны России тесно общался с Пригожиным

"Украинская правда"Вторник, 21 мая 2024, 19:18
РосСМИ: Новый министр обороны России тесно общался с Пригожиным
Андрей Билоусов. Фото - Википедия

Российское издание "Досье" исследовало, что новый российский министр обороны Андрей Белоусов курировал деятельность экс-главы "ПВК Вагнер" Евгения Пригожина и "изучал перспективы развития" группировки.

Источник: "Досье"

Детали: По данным источников издания, Билоусов с Пригожиным "иногда сидели прямо в объятиях", а их рабочие встречи напоминали "семейные посиделки".

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Интерес Белоусова к НДС также подтверждается документами, обнаруженными "Досье" в почте нового министра. В одном из докладов говорилось, что НДК должны формироваться "под полным контролем государства".

Также известно, что с 2013 по 2020 год, когда Билоусов был помощником президента по экономике, он занимался многими вопросами по армии.

По словам источника "Досье", Путин воспринимает должность министра обороны исключительно как административную – он должен заниматься вопросами обеспечения армии, управления бюджетом и имуществом. Поэтому предназначение Белоусова не было неожиданным, утверждает собеседник "Досье".

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Что предшествовало:

Путин 14 мая подписал указ о назначении министром обороны Андрея Белоусова вместо Сергея Шойгу. Белоусов до этого был первым вице-премьер-министром.

Темы: РосcияПригожин
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