ОВА: У Вовчанську залишилося близько 100 людей, росіяни не випускають їх на евакуацію

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що у Вовчанську залишилося близько 100 людей, погрожуючи розтрілом, солдати РФ не дають їм евакуюватися.

Джерело: Синєгубов в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Ми продовжуємо заходи щодо евакуації. Усього евакуйовано 10 700 осіб з Липецького та Вовчанського напрямку. І, за нашою інформацією, у місті Вовчанськ перебуває 100 людей, яких росіяни фактично взяли в заручники й під погрозами розстрілів не випускають на евакуацію".

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Деталі: Водночас очільник Харківської ОВА зазначив, що коли буде можливість, з Вовчанська вивезуть усіх тих, хто залишився.

Також Синєгубов повідомив, що у перші дні російського наступу з прикордоння Харківщини, де зараз ідуть бойові дії, евакуювали майже всіх людей.

"У перші дні заходу росіян на територію Харківської області в усіх населених пунктах перебувало близько 30 людей. Ми будемо зʼясовувати їхню долю, чи виїхали вони, чи ні, вже після звільнення територій".

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Нагадаємо:

13 травня очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що сіра зона та лінія фронту в області збільшилася, російські військові намагаються умисно її розтягнути, атакуючи малими групами по нових напрямках.

Синєгубов зазначив, що "з небезпечних напрямків продовжується евакуація жителів". Загалом евакуйовали 5,7 тис. людей. 13 травня планують вивезти ще 1,6 тис. У Вовчанську, за словами очільника, поки залишається 200-300 людей.

21 травня речник начальник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону повідомив, що на Харківщині, зокрема у Вовчанську, захисникам вдалося стабілізувати ситуацію, але обстановка залишається складною.

Знати більше: Росія вдруге наступає на Вовчанськ | УП. Репортаж