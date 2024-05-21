ОВА: У Вовчанську залишилося близько 100 людей, росіяни не випускають їх на евакуацію
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що у Вовчанську залишилося близько 100 людей, погрожуючи розтрілом, солдати РФ не дають їм евакуюватися.
Джерело: Синєгубов в ефірі телемарафону
Пряма мова: "Ми продовжуємо заходи щодо евакуації. Усього евакуйовано 10 700 осіб з Липецького та Вовчанського напрямку. І, за нашою інформацією, у місті Вовчанськ перебуває 100 людей, яких росіяни фактично взяли в заручники й під погрозами розстрілів не випускають на евакуацію".
Деталі: Водночас очільник Харківської ОВА зазначив, що коли буде можливість, з Вовчанська вивезуть усіх тих, хто залишився.
Також Синєгубов повідомив, що у перші дні російського наступу з прикордоння Харківщини, де зараз ідуть бойові дії, евакуювали майже всіх людей.
"У перші дні заходу росіян на територію Харківської області в усіх населених пунктах перебувало близько 30 людей. Ми будемо зʼясовувати їхню долю, чи виїхали вони, чи ні, вже після звільнення територій".
Нагадаємо:
- 13 травня очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що сіра зона та лінія фронту в області збільшилася, російські військові намагаються умисно її розтягнути, атакуючи малими групами по нових напрямках.
- Синєгубов зазначив, що "з небезпечних напрямків продовжується евакуація жителів". Загалом евакуйовали 5,7 тис. людей. 13 травня планують вивезти ще 1,6 тис. У Вовчанську, за словами очільника, поки залишається 200-300 людей.
- 21 травня речник начальник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону повідомив, що на Харківщині, зокрема у Вовчанську, захисникам вдалося стабілізувати ситуацію, але обстановка залишається складною.
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