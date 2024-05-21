ОВА: В Волчанске осталось около 100 человек, россияне не выпускают их на эвакуацию

Председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в Волчанске осталось около 100 человек, угрожая растрелом, солдаты РФ не дают им эвакуироваться.

Источник: Синегубов в эфире телемарафона

Прямая речь: "Мы продолжаем мероприятия по эвакуации. Всего эвакуировано 10 700 человек с Липецкого и Волчанского направления. И, по нашей информации, в городе Волчанск находится 100 человек, которых россияне фактически взяли в заложники и под угрозами расстрелов не выпускают на эвакуацию".

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Детали: В то же время глава Харьковской ОВА отметил, что когда будет возможность, из Волчанска вывезут всех тех, кто остался.

Также Синегубов сообщил, что в первые дни российского наступления с приграничья Харьковщины, где сейчас идут боевые действия, эвакуировали почти всех людей.

"В первые дни захода россиян на территорию Харьковской области во всех населенных пунктах находилось около 30 человек. Мы будем выяснять их судьбу, выехали они или нет, уже после освобождения территорий".

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Напомним:

13 мая глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что серая зона и линия фронта в области увеличилась, российские военные пытаются умышленно ее растянуть, атакуя малыми группами по новым направлениям.

Синегубов отметил, что "из опасных направлений продолжается эвакуация жителей". Всего эвакуировали 5,7 тыс. человек. 13 мая планируют вывезти еще 1,6 тыс. В Волчанске, по словам главы, пока остается 200-300 человек.

21 мая спикер начальник оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона сообщил, что на Харьковщине, в частности в Волчанске, защитникам удалось стабилизировать ситуацию, но обстановка остается сложной.

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