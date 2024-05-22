Politico: Республіканці звинуватили Білий дім у відправці зброї в Кенію, а не Україну

Республіканці звинуватили адміністрацію Байдена в тому, що вона в обхід законодавців відправила кенійським військам, розгорнутим на Гаїті, військове обладнання на десятки мільйонів доларів, яке могло б бути використане для допомоги Україні.

Джерело: Politico

Деталі: У листі до Державного секретаря США Ентоні Блінкена в п'ятницю голова Комітету у закордонних справах Палати представників Майкл МакКол (республіканець від Техасу) та член Комітету у закордонних справах Сенату Джим Ріш (республіканець від Айдахо) розкритикували адміністрацію за те, що вона використала свої президентські повноваження для прискореного виділення 60 мільйонів доларів військової допомоги Гаїті для придушення банд, які сіють хаос у країні.

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Цей пакет включає гвинтівки, боєприпаси і бронетехніку для кенійських військ, які прямують на острів. Очікується, що вони прибудуть у четвер - того ж дня, коли президент Кенії Вільям Руто зустрінеться з високопосадовцями США у Вашингтоні.

У листі законодавців йдеться, що адміністрація США поспішає фінансувати невизначену і безстрокову операцію на Гаїті без схвалення Конгресу.

Як йдеться у статті, зростає занепокоєння, що американська підтримка Гаїті може дорого коштувати Україні, оскільки Білий дім також надсилає Києву обладнання безпосередньо зі складів Пентагону. І ніхто не впевнений, скільки часу знадобиться для перемоги над бандами, які з кожним днем стають сильнішими і впливовішими.

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Пряма мова помічник представника Республіканської партії, який побажав залишитися анонімним: "Збройні сили проводять внутрішній аудит запасів, щоб побачити, що вони можуть виділити для Гаїті - що ставить їх у пряму конкуренцію з Україною за ресурси".

Ще деталі: У Держдепі заявили, що США "реагують на численні критичні потреби в усьому світі, і сценарії розвитку подій в Україні та Гаїті відрізняються, - сказав виданню NatSec Daily державний чиновник, який побажав залишитися анонімним.

"Підтримка народу Гаїті не обмежує і не позбавляє нас можливості підтримувати народ України", - додав він. "Обидва пріоритети є важливими, і в кожному випадку ми визначаємо підтримку з урахуванням потреб наших партнерів".