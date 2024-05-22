Politico: Республиканцы обвинили Белый дом в отправке оружия в Кению, а не Украину

Республиканцы обвинили администрацию Байдена в том, что она в обход законодателей отправила кенийским войскам, развернутым на Гаити, военное оборудование на десятки миллионов долларов, которое могло бы быть использовано для помощи Украине.

Источник: Politico

Детали: В письме к Государственному секретарю США Энтони Блинкену в пятницу председатель Комитета по иностранным делам Палаты представителей Майкл Маккол (республиканец от Техаса) и член Комитета по иностранным делам Сената Джим Риш (республиканец от Айдахо) раскритиковали администрацию за то, что она использовала свои президентские полномочия для ускоренного выделения 60 миллионов долларов военной помощи Гаити для подавления банд, которые сеют хаос в стране.

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Этот пакет включает винтовки, боеприпасы и бронетехнику для кенийских войск, которые направляются на остров. Ожидается, что они прибудут в четверг - в тот же день, когда президент Кении Уильям Руто встретится с высокопоставленными чиновниками США в Вашингтоне.

В письме законодателей говорится, что администрация США спешит финансировать неопределенную и бессрочную операцию на Гаити без одобрения Конгресса.

Как говорится в статье, растет беспокойство, что американская поддержка Гаити может дорого стоить Украине, поскольку Белый дом также направляет Киеву оборудование непосредственно со складов Пентагона. И никто не уверен, сколько времени понадобится для победы над бандами, которые с каждым днем становятся сильнее и влиятельнее.

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Прямая речь помощника представителя Республиканской партии, пожелавшего остаться анонимным: "Вооруженные силы проводят внутренний аудит запасов, чтобы увидеть, что они могут выделить для Гаити - что ставит их в прямую конкуренцию с Украиной за ресурсы".

Еще детали: В Госдепе заявили, что США "реагируют на многочисленные критические потребности во всем мире, и сценарии развития событий в Украине и Гаити отличаются, - сказал изданию NatSec Daily государственный чиновник, пожелавший остаться анонимным.

"Поддержка народа Гаити не ограничивает и не лишает нас возможности поддерживать народ Украины", - добавил он. "Оба приоритета важны, и в каждом случае мы определяем поддержку с учетом потребностей наших партнеров".