Група конгресменів закликала Пентагон дозволити Україні атакувати цілі в Росії

Комітет з розвідки Палати представників США оприлюднив звернення групи конгресменів від обох партій до міністра оборони Ллойда Остіна з закликом дозволити Україні атакувати цілі на території Росії та розширити тренування українців на американських винищувачах F-16.

Джерело: Комітет з розвідки Палати представників США у X, "Голос Америки"

Деталі: Голова Комітету з розвідки Палати представників, конгресмен-республіканець Майк Тернер заявив, що Україні можна було б надати дозвіл стріляти по стратегічних об'єктах в Росії "за певних обставин".

Реклама:

Законодавці вважають, що українці не можуть ефективно захищатися через політику адміністрації Байдена, що потрібно змінити.

Пряма мова Тернера: "Українські посадовці висловили серйозну стурбованість, заявивши, що ситуація зараз гірша, ніж будь-коли. Сполучені Штати повинні дозволити Україні за певних обставин використовувати зброю, яка може вражати цілі в Росії, тренувати на F-16 більше українських пілотів та посилити українські системи ППО".

Дослівно лист, який на 21 травня підписали 13 конгресменів: "Наші українські союзники просять дозволу використовувати певні типи зброї, наданої США, для виконання операцій по стратегічних цілях в Росії чи на контрольованій Росією території. ... Це надзвичайно важливо, щоб адміністрація Байдена дозволила військовим лідерам України мати можливість здійснювати повний спектр операцій, необхідних, щоб відповісти на неспровоковану атаку Росії на їхню суверенну територію.

ВІДЕО ДНЯ

Є критична потреба на значну кількість підготовлених пілотів, які могли б управляти такими літаками як F-16, щоб вони були доступні для України.

Вивчити 12 пілотів – цього просто недостатньо. Україна – у стані війни, і місця для України мають бути в пріоритеті, у порівнянні з іншими іноземними країнами".

Ще деталі: Законодавці також вказують, що Київ просить для захисту "великих міських територій" принаймні 7 додаткових систем Patriot: "Ми закликаємо вас співпрацювати з нами, щоб пришвидшити постачання ресурсів, поки наші друзі в Україні продовжують захищати свою територію від російського брутального нападу та агресії".

Серед конгресменів, які підписали листа, кілька демократів, зокрема, конгресмени Джим Гаймс, Брендан Бойл, Андре Карсон, Джейсон Кроу.

Передісторія: