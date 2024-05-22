Группа конгрессменов призвала Пентагон разрешить Украине атаковать цели в России

Комитет по разведке Палаты представителей США обнародовал обращение группы конгрессменов от обеих партий к министру обороны Ллойду Остину с призывом разрешить Украине атаковать цели на территории России и расширить тренировки украинцев на американских истребителях F-16.

Источник: Комитет по разведке Палаты представителей США в X, "Голос Америки"

Детали: Председатель Комитета по разведке Палаты представителей, конгрессмен-республиканец Майк Тернер заявил, что Украине можно было бы предоставить разрешение стрелять по стратегическим объектам в России "при определенных обстоятельствах".

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Законодатели считают, что украинцы не могут эффективно защищаться из-за политики администрации Байдена, что нужно изменить.

Прямая речь Тернера: "Украинские чиновники выразили серьезную обеспокоенность, заявив, что ситуация сейчас хуже, чем когда-либо. Соединенные Штаты должны позволить Украине при определенных обстоятельствах использовать оружие, которое может поражать цели в России, тренировать на F-16 больше украинских пилотов и усилить украинские системы ПВО".

Дословно письмо, которое на 21 мая подписали 13 конгрессменов: "Наши украинские союзники просят разрешения использовать определенные типы оружия, предоставленного США, для выполнения операций по стратегическим целям в России или на контролируемой Россией территории. ... Это чрезвычайно важно, чтобы администрация Байдена позволила военным лидерам Украины иметь возможность осуществлять полный спектр операций, необходимых, чтобы ответить на неспровоцированную атаку России на их суверенную территорию.

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Есть критическая потребность в значительном количестве подготовленных пилотов, которые могли бы управлять такими самолетами как F-16, чтобы они были доступны для Украины.

Выучить 12 пилотов - этого просто недостаточно. Украина - в состоянии войны, и места для Украины должны быть в приоритете, по сравнению с другими иностранными странами".

Еще детали: Законодатели также указывают, что Киев просит для защиты "больших городских территорий" по крайней мере 7 дополнительных систем Patriot: "Мы призываем вас сотрудничать с нами, чтобы ускорить поставки ресурсов, пока наши друзья в Украине продолжают защищать свою территорию от российского грубого нападения и агрессии".

Среди конгрессменов, подписавших письмо, несколько демократов, в частности, конгрессмены Джим Гаймс, Брендан Бойл, Андре Карсон, Джейсон Кроу.

Напомним: