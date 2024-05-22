На Сумщині у 3 районах уже відновили світло, роботи по 2 ще тривають

Електропостачання в Сумському, Роменському та Охтирському районах Сумщини відновили, нині тривають відповідні роботи у Шосткинському та Конотопському районах.

Джерело: Сумська обласна військова адміністрація у Telegram

Дослівно ОВА: "Енергетики відновили електропостачання в Сумському, Роменському та Охтирському районах, яке було припинено сьогодні, 22 травня, вночі внаслідок ворожого авіаційного удару.

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У Шосткинському та Конотопському районах роботи по відновленню постачання електроенергії продовжуються".

Деталі: В ОВА подякували енергетикам за оперативну, професійну та злагоджену роботу.

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