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На Сумщині у 3 районах уже відновили світло, роботи по 2 ще тривають

Ірина БалачукСереда, 22 травня 2024, 07:14
На Сумщині у 3 районах уже відновили світло, роботи по 2 ще тривають
Фото pixabay.com

Електропостачання в Сумському, Роменському та Охтирському районах Сумщини відновили, нині тривають відповідні роботи у Шосткинському та Конотопському районах.

Джерело: Сумська обласна військова адміністрація у Telegram

Дослівно ОВА: "Енергетики відновили електропостачання в Сумському, Роменському та Охтирському районах, яке було припинено сьогодні, 22 травня, вночі внаслідок ворожого авіаційного удару.

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У Шосткинському та Конотопському районах роботи по відновленню постачання електроенергії продовжуються".

Деталі: В ОВА подякували енергетикам за оперативну, професійну та злагоджену роботу.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • У ніч на 22 травня через російську атаку "Шахедами" було знеструмлено місто Суми. Повідомлялося,  що не працював електротранспорт та не було водопостачання у місті.

Теми: Сумська областьенергетика
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