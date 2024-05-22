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На Сумщине в 3 районах уже восстановили свет, работы по 2 еще продолжаются

Ирина БалачукСреда, 22 мая 2024, 07:14
На Сумщине в 3 районах уже восстановили свет, работы по 2 еще продолжаются
Фото pixabay.com

Электроснабжение в Сумском, Роменском и Ахтырском районах Сумщины восстановили, сейчас продолжаются соответствующие работы в Шосткинском и Конотопском районах.

Источник: Сумская областная военная администрация в Telegram

Дословно ОВА: "Энергетики восстановили электроснабжение в Сумском, Роменском и Ахтырском районах, которое было прекращено сегодня, 22 мая, ночью в результате вражеского авиационного удара.

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В Шосткинском и Конотопском районах работы по восстановлению электроснаюжения продолжаются".

Детали: В ОВА поблагодарили энергетиков за оперативную, профессиональную и слаженную работу.

Предыстория:

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  • В ночь на 22 мая из-за российской атаки "Шахедами" был обесточен город Сумы. Сообщалось, что не работал электротранспорт и не было водоснабжения в городе.

Темы: Сумская областьэнергетика
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