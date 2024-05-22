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МВА: Суми знеструмлено через ворожу атаку "Шахедів"

Олена ІвашківСереда, 22 травня 2024, 04:31
МВА: Суми знеструмлено через ворожу атаку Шахедів
фото: Pixabay

У ніч на 22 травня через російську атаку "Шахедами" було знеструмлено Суми: не працює електротранспорт та немає водопостачання у місті.

Джерело: голова Сумської МВА Олексій Дрозденко

Пряма мова: "У зв'язку із ворожою атакою місто Суми не отримує електричну енергію. Очікуємо на відновлення та в першу чергу забезпечуємо критичну інфраструктуру".

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Доповнено о 7.00: У Міській раді Сум повідомили, що у зв'язку з аварійним відключенням електроенергії рух тролейбусів у місті зупинено. На маршрути міста виїздять тролейбуси з автономним ходом.

З 05:20 енергетики почали працювати над відновленням електропостачання по місту.

Також відновлюється і робота водозаборів та подача води споживачам.

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Теми: СумиСумська областьвійнаШахед
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