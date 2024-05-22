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США вважають, що Росія запустила космічну зброю на шляху американського супутника − Reuters

Ірина БалачукСереда, 22 травня 2024, 08:45
США вважають, що Росія запустила космічну зброю на шляху американського супутника − Reuters
Запуск ракети-носія "Союз-2.1б" із космодрому Плесецьк 16 травня. Фото з Telegram Роскосмосу

Американська розвідка вважає, що супутник, який Росія запустила минулого тижня, є зброєю, здатною перевіряти й атакувати інші супутники, оскільки нині російський космічний апарат переслідує на орбіті американський супутник-шпигун.

Джерело: Reuters з посиланням на заяву Космічного командування США USSPACECOM

Деталі: Видання нагадує, що російська ракета "Союз" стартувала з космодрому Плесецьк (РФ) 16 травня і вивела на низьку навколоземну орбіту щонайменше дев'ять супутників. Серед них, зокрема, і КОСМОС 2576 − тип російського військового космічного апарату-"інспектора", який американські офіційні особи давно засуджують як такий, що "демонструє безрозсудну поведінку в космосі".

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Пряма мова представника USSPACECOM: "Ми спостерігали номінальну активність і вважаємо, що це, ймовірно, протикосмічна зброя, здатна атакувати інші супутники на низькій навколоземній орбіті. Росія розмістила цю нову протикосмічну зброю на тій самій орбіті, що й урядовий супутник США".

Деталі: Видання нагадує, що Росія у минулому вже розміщувала свої супутники поблизу чутливих американських шпигунських супутників.

Повідомляється, що американські спецслужби очікували запуску КОСМОС 2576 і поінформували союзників про свою оцінку супутника ще до його розгортання в космосі. Останній російський запуск також включав цивільні супутники, які вивели на різні орбіти.

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Аналітик Барт Хендрікс, який давно відстежує російську космічну програму, назвав таке поєднання військового і цивільного корисного навантаження "абсолютно несподіваним" і відзначив, що "ніколи раніше не бачив такого в російських запусках".

За даними видання, КОСМОС 2576 схожий на супутники, які Росія запустила у 2019 і 2022 роках, і які США також називали контркосмічною зброєю. Зокрема, супутник 2019 року викинув у космос якийсь об'єкт і пильно стежив за супутником Національного розвідувального управління США (NRO) − розвідувального агентства, яке здійснює нагляд за супутниками-шпигунами.

Зазначаються, що станом на вівторок КОСМОС 2576 не наближався до американського супутника, але космічні аналітики помітили, що він перебуває в тому ж орбітальному кільці, що й USA 314 − супутник NRO  розміром з автобус, запущений у квітні 2021 року.

"Російський супутник, схоже, рухається орбітальною траєкторією USA 314 з більшою швидкістю, що свідчить про те, що вони врешті-решт зблизяться", − пише Reuters.

Видання підкреслює, що розгортання російського супутника відбувається на тлі звинувачень США в тому, що Росія розробляє ядерну зброю космічного базування, здатну знищити цілі мережі супутників.

Американські чиновники, знайомі з даними розвідки, вважають, що Росія запустила щонайменше один супутник − КОСМОС 2553, − пов'язаний з її програмою створення ядерної космічної зброї.

Однак американські чиновники заявили, що Росія не розгортала ядерну зброю в космосі.

Доповнено: Пізніше прессекретар глави Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія, запускаючи свої супутники, нібито не порушує жодних міжнародних правил.

Пряма мова Пєскова: "Ніяк не можу прокоментувати (припущення, що супутник, який Росія запустила минулого тижня, є зброєю, здатною перевіряти й атакувати інші супутники, − ред.). Тут ми діємо абсолютно відповідно до міжнародних правил, нічого не порушуємо. Ми неодноразово виступали за заборону будь-якої зброї в космосі. На жаль, ці наші ініціативи були відкинуті, зокрема і Сполученими Штатами Америки".

Передісторія:

  • Після вторгнення в Україну в лютому 2022 року Росія оповила більшу частину своєї космічної діяльності таємницею і погрожувала атакувати американські супутники, які допомагають українським військовим в обороні, такі як Starlink компанії SpaceX.

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Теми: СШАРосіякосмос
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