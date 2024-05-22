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США считают, что Россия запустила космическое оружие на пути американского спутника − Reuters

Ирина БалачукСреда, 22 мая 2024, 08:45
США считают, что Россия запустила космическое оружие на пути американского спутника − Reuters
Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космодрома Плесецк 16 мая. Фото из Telegram Роскосмоса

Американская разведка считает, что спутник, который Россия запустила на прошлой неделе, является оружием, способным проверять и атаковать другие спутники, поскольку сейчас российский космический аппарат преследует на орбите американский спутник-шпион.

Источник: Reuters со ссылкой на заявление Космического командования США USSPACECOM

Детали: Издание напоминает, что российская ракета "Союз" стартовала с космодрома Плесецк (РФ) 16 мая и вывела на низкую околоземную орбиту по меньшей мере девять спутников. Среди них, в частности, и КОСМОС 2576 − тип российского военного космического аппарата-"инспектора", который американские официальные лица давно осуждают как "демонстрирующий безрассудное поведение в космосе".

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Прямая речь представителя USSPACECOM: "Мы наблюдали номинальную активность и считаем, что это, вероятно, противокосмическое оружие, способное атаковать другие спутники на низкой околоземной орбите. Росия разместила это новое противокосмическое оружие на той же орбите, что и правительственный спутник США".

Детали: Издание напоминает, что Россия в прошлом уже размещала свои спутники вблизи чувствительных американских шпионских спутников.

Сообщается, что американские спецслужбы ожидали запуска КОСМОС 2576 и проинформировали союзников о своей оценке спутника еще до его развертывания в космосе. Последний российский запуск также включал гражданские спутники, которые вывели на разные орбиты.

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Аналитик Барт Хендрикс, который давно отслеживает российскую космическую программу, назвал такое сочетание военной и гражданской полезной нагрузки "совершенно неожиданным" и отметил, что "никогда раньше не видел такого в российских запусках".

По данным издания, КОСМОС 2576 похож на спутники, которые Россия запустила в 2019 и 2022 годах, и которые США также называли контркосмическим оружием. В частности, спутник 2019 года выбросил в космос некий объект и пристально следил за спутником Национального разведывательного управления США (NRO) − разведывательного агентства, которое осуществляет надзор за спутниками-шпионами.

Отмечается, что по состоянию на вторник КОСМОС 2576 не приближался к американскому спутнику, но космические аналитики заметили, что он находится в том же орбитальном кольце, что и USA 314 − спутник NRO размером с автобус, запущенный в апреле 2021 года.

"Российский спутник, похоже, движется по орбитальной траектории USA 314 с большей скоростью, что свидетельствует о том, что они в конце концов сблизятся", − пишет Reuters.

Издание подчеркивает, что развертывание российского спутника происходит на фоне обвинений США в том, что Россия разрабатывает ядерное оружие космического базирования, способное уничтожить целые сети спутников.

Американские чиновники, знакомые с данными разведки, считают, что Россия запустила по меньшей мере один спутник − КОСМОС 2553, − связанный с ее программой создания ядерного космического оружия.

Однако американские чиновники заявили, что Россия не развертывала ядерное оружие в космосе.

Дополнено: Позже пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия, запуская свои спутники, якобы не нарушает никаких международных правил.

Прямая речь Пескова: "Никак не могу прокомментировать (предположения, что спутник, который Россия запустила на прошлой неделе, является оружием, способным проверять и атаковать другие спутники, − ред.). Здесь мы действуем абсолютно в соответствии с международными правилами, ничего не нарушаем. Мы неоднократно выступали за запрет какого-либо оружия в космосе. К сожалению, эти наши инициативы были отвергнуты в том чисел и Соединенными Штатами Америки".

Предыстория:

  • После вторжения в Украину в феврале 2022 года Россия окутала большую часть своей космической деятельности тайной и угрожала атаковать американские спутники, которые помогают украинским военным в обороне, такие как Starlink компании SpaceX.

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Темы: СШАРосcиякосмос
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