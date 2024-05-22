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Генштаб: ЗСУ двічі атакували росіян на Харківському напрямку і знищили понад 60 окупантів

Станіслав ПогоріловСереда, 22 травня 2024, 08:59
Генштаб: ЗСУ двічі атакували росіян на Харківському напрямку і знищили понад 60 окупантів
Фото: Getty Images

Минулої доби на фронті відбулося 116 бойових зіткнень, найгарячішою ділянкою залишається Покровський напрямок на Донеччині – тут відбулося 42 бойових зіткнення, на Харківському напрямку, де відбулося 13 боєзіткнень, захисники двічі підіймались в атаку.

Джерело: речник Генштабу ЗСУ Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Протягом минулої доби на фронті російсько-української війни відбулося 116 бойових зіткнень. І якщо порівнювати, це на півсотні менше, ніж тиждень тому".

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Деталі: Він повідомив, що, зокрема, на Харківському напрямку російські війська продовжували вести штурмові дії. Загалом ту відбулося 13 бойових зіткнень за добу. Двічі атакували наші підрозділи.

Бої точилися, зокрема, в районах населених пунктів Слобожанське, Липці Вовчанськ, Стариця.

Окупанти за добу втратили на півночі Харківщини понад 220 осіб, із них 64 вбитими, а також 32 одиниці озброєння та військової техніки. ЗСУ знищили 1 танк, 1 бойову броньовану машину, 4 гармати й міномети, 9 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня та 6 одиниць автомобільної техніки противника.

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Також Лиховій повідомив, що на Покровському напрямку зьерігається найвища інтенсивність бойових дій. Тут Сили оборони відбивали 42 атаки в районах населених пунктів Сєвєрне, Уманське, Калинове, Нетайлове, Яснобродівка, Новоселівка Перша, Новоолександрівка, Прогрес і Невельське Донецкьої області, де ворог за підтримки авіації намагався витіснити підрозділи захисників із займаних позицій.

На цьому напрямку ворог втратив загалом понад 320 осіб, зокрема 118 вбитими, а також 20 одиниць озброєння та військової техніки.

Теми: війнаУкраїнаРосія
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