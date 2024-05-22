Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Партнерский сбор УП. Задонать на дроны и РЭБы

Генштаб: ВСУ дважды атаковали россиян на Харьковском направлении и уничтожиди свыше 60 оккупантов

Станислав ПогориловСреда, 22 мая 2024, 08:59
Генштаб: ВСУ дважды атаковали россиян на Харьковском направлении и уничтожиди свыше 60 оккупантов
Фото: Getty Images

За прошедшие сутки на фронте произошло 116 боевых столкновений, самым горячим участком остается Покровское направление в Донецкой области - здесь произошло 42 боевых столкновения, на Харьковском направлении, где произошло 13 боестолкновений, защитники дважды поднимались в атаку.

Источник: представитель Генштаба ВСУ Дмитрий Лиховий в эфире телемарафона

Прямая речь: "За прошедшие сутки на фронте российско-украинской войны произошло 116 боевых столкновений. И если сравнивать, это на полсотни меньше, чем неделю назад".

Реклама:

Детали: Он сообщил, что, в частности, на Харьковском направлении российские войска продолжали вести штурмовые действия. В общем ту произошло 13 боевых столкновений за сутки. Дважды атаковали наши подразделения.

Бои шли, в частности, в районах населенных пунктов Слобожанское, Липцы Волчанск, Старица.

Оккупанты за сутки потеряли на севере Харьковщины более 220 человек, из них 64 убитыми, а также 32 единицы вооружения и военной техники. ВСУ уничтожили 1 танк, 1 боевую бронированную машину, 4 пушки и минометы, 9 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня и 6 единиц автомобильной техники противника.

ВИДЕО ДНЯ

Также Лиховой сообщил, что на Покровском направлении наблюдается самая высокая интенсивность боевых действий. Здесь Силы обороны отражали 42 атаки в районах населенных пунктов Северное, Уманское, Калиновое, Нетайлово, Яснобродовка, Новоселовка Первая, Новоалександровка, Прогресс и Невельское Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался вытеснить подразделения защитников с занимаемых позиций.

На этом направлении враг потерял в целом более 320 человек, в том числе 118 убитыми, а также 20 единиц вооружения и военной техники.

Темы: войнаУкраинаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БоксСтало известно, когда планируется реванш Фьюри и Усика

видеоВылез через окно авто ТЦК и сбежал на велосипеде: инцидент с военнообязанным в Днепре

Швеция передает Украине пакет помощи с радиолокационным самолетом, ракетами и БТР

Трамп во время сбора денег на кампанию заявил, что разбомбил бы Москву и Пекин − WP

фотоГБР: В украинских колониях разоблачили систему пыток заключенных

фото КНДР отправила более 150 воздушных шаров с мусором в Южную Корею

Все новости...
война
Пять лет лидерства Зеленского. Анализ социологов
ISW: Кремль бряцает ядерным оружием чтобы повлиять на политические дискуссии на западе
"Выход из "Азовстали" называли эвакуацией. Меня на два года "эвакуировали" в российскую тюрьму". История освобожденного из плена 23-летнего бойца
Последние новости
15:06
Футбол"Барселона" назначила новым главным тренером экс-наставника сборной Германии
14:56
Маск против Meta: известный миллиардер снова встрял в спор с работником техногиганта
14:51
Воздушные силы фиксируют "карусели" самолетов РФ, которые сбрасывают бомбы на Харьков
14:41
Государство начинает закупку медицинских робоплатформ для ВСУ
14:33
Снова? В США миллиардер и исследователь планируют погрузиться на субмарине в затонувший "Титаник"
14:27
Литва предоставит Украине радары в рамках немецкой инициативы по усилению украинской ПВО
14:13
фотоДиверсант ФСБ из Молдовы поджег электроподстанции на юге Одесской области
14:10
Ремонт моста Метро в Киеве будет стоить 2 миллиарда
14:00
В Швеции о помощи ВСУ с самолетом РЛС: Борьба Украины – это наша борьба
13:50
фотоРоссияне атаковали из артиллерии Никополь: двое раненых, повреждена ЛЭП
Все новости...
Реклама:
Реклама: