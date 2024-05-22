Генштаб: ВСУ дважды атаковали россиян на Харьковском направлении и уничтожиди свыше 60 оккупантов

За прошедшие сутки на фронте произошло 116 боевых столкновений, самым горячим участком остается Покровское направление в Донецкой области - здесь произошло 42 боевых столкновения, на Харьковском направлении, где произошло 13 боестолкновений, защитники дважды поднимались в атаку.

Источник: представитель Генштаба ВСУ Дмитрий Лиховий в эфире телемарафона

Прямая речь: "За прошедшие сутки на фронте российско-украинской войны произошло 116 боевых столкновений. И если сравнивать, это на полсотни меньше, чем неделю назад".

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Детали: Он сообщил, что, в частности, на Харьковском направлении российские войска продолжали вести штурмовые действия. В общем ту произошло 13 боевых столкновений за сутки. Дважды атаковали наши подразделения.

Бои шли, в частности, в районах населенных пунктов Слобожанское, Липцы Волчанск, Старица.

Оккупанты за сутки потеряли на севере Харьковщины более 220 человек, из них 64 убитыми, а также 32 единицы вооружения и военной техники. ВСУ уничтожили 1 танк, 1 боевую бронированную машину, 4 пушки и минометы, 9 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня и 6 единиц автомобильной техники противника.

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Также Лиховой сообщил, что на Покровском направлении наблюдается самая высокая интенсивность боевых действий. Здесь Силы обороны отражали 42 атаки в районах населенных пунктов Северное, Уманское, Калиновое, Нетайлово, Яснобродовка, Новоселовка Первая, Новоалександровка, Прогресс и Невельское Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался вытеснить подразделения защитников с занимаемых позиций.

На этом направлении враг потерял в целом более 320 человек, в том числе 118 убитыми, а также 20 единиц вооружения и военной техники.