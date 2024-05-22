Росіяни вдарили по центру Чугуєва на Харківщині: постраждали 7 людей

Російські війська вранці 22 травня обстріляли центр міста Чугуїв Харківської області, у результаті чого постраждали 7 людей.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram

Пряма мова: "22 травня 08:00 м. Чугуїв. Внаслідок ворожого удару пошкоджена будівля дитячого садку".

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Деталі: За його словами, у результаті обстрілу постраждала 21-річна жінка.

Також він повідомив, що вночі внаслідок обстрілу росіян села Дружелюбівка Ізюмського району Борівської територіальної громади горів будинок та було пошкоджені господарчі споруди.

Оновлено. Синєгубов пізніше уточнив, що кількість постраждалих зросла до 5 людей. До медичних закладів було доставлено 4 травмованих.

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Серед постраждалих 28-річний чоловік та жінки 22, 55, 65, 77 років.

Оновлено о 10.39. Голова харківської ОВА повідомив, що кількість постраждалих у Чугуєві зросла до 7. "Госпіталізована 41-річна жінка. Також за допомогою звернулася жінка 42 років. Обидві у середньому стані", - написав Синєгубов.