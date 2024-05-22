Россияне ударили по центру Чугуева на Харьковщине: пострадали 7 человек

Российские войска утром 22 мая обстреляли центр города Чугуев Харьковской области, в результате чего пострадали 7 человек.

Источник: председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram

Прямая речь: "22 мая 08:00 г. Чугуев. В результате вражеского удара повреждено здание детского сада".

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Детали: По его словам, в результате обстрела пострадала 21-летняя женщина.

Также он сообщил, что ночью в результате обстрела россиян села Дружелюбовка Изюмского района Боровской территориальной громады горел дом и были повреждены хозяйственные постройки.

Обновлено. Синегубов позже уточнил, что количество пострадавших возросло до 5 человек. В медицинские учреждения были доставлены 4 травмированных.

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Среди пострадавших 28-летний мужчина и женщины 22, 55, 65, 77 лет.

Обновлено в 10.39. Глава харьковской ОГА сообщил, что количество пострадавших в Чугуеве возросло до 7. "Госпитализирована 41-летняя женщина. Также за помощью обратилась женщина 42 лет. Обе в среднем состоянии", - написал Синегубов.