Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Партнерский сбор УП. Задонать на дроны и РЭБы

Россияне ударили по центру Чугуева на Харьковщине: пострадали 7 человек

Станислав ПогориловСреда, 22 мая 2024, 09:21
Россияне ударили по центру Чугуева на Харьковщине: пострадали 7 человек
Фото: Getty Images

Российские войска утром 22 мая обстреляли центр города Чугуев Харьковской области, в результате чего пострадали 7 человек.

Источник: председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram

Прямая речь: "22 мая 08:00 г. Чугуев. В результате вражеского удара повреждено здание детского сада".

Реклама:

Детали: По его словам, в результате обстрела пострадала 21-летняя женщина.

Также он сообщил, что ночью в результате обстрела россиян села Дружелюбовка Изюмского района Боровской территориальной громады горел дом и были повреждены хозяйственные постройки.

Обновлено. Синегубов позже уточнил, что количество пострадавших возросло до 5 человек. В медицинские учреждения были доставлены 4 травмированных.

ВИДЕО ДНЯ

Среди пострадавших 28-летний мужчина и женщины 22, 55, 65, 77 лет.

Обновлено в 10.39. Глава харьковской ОГА сообщил, что количество пострадавших в Чугуеве возросло до 7. "Госпитализирована 41-летняя женщина. Также за помощью обратилась женщина 42 лет. Обе в среднем состоянии", - написал Синегубов.

Темы: Харьковская областьжертвыобстрел
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БоксСтало известно, когда планируется реванш Фьюри и Усика

видеоВылез через окно авто ТЦК и сбежал на велосипеде: инцидент с военнообязанным в Днепре

Швеция передает Украине пакет помощи с радиолокационным самолетом, ракетами и БТР

Трамп во время сбора денег на кампанию заявил, что разбомбил бы Москву и Пекин − WP

фотоГБР: В украинских колониях разоблачили систему пыток заключенных

фото КНДР отправила более 150 воздушных шаров с мусором в Южную Корею

Все новости...
Харьковская область
Прокуратура показала последствия ракетных ударов РФ по центру Чугуева: 8 человек пострадали
Оборона Волчанска: пограничники уничтожили российскую станцию РЭБ
СБУ задержала предпринимателя, который помогал РФ штурмовать Волчанск
Последние новости
15:06
Футбол"Барселона" назначила новым главным тренером экс-наставника сборной Германии
14:56
Маск против Meta: известный миллиардер снова встрял в спор с работником техногиганта
14:51
Воздушные силы фиксируют "карусели" самолетов РФ, которые сбрасывают бомбы на Харьков
14:41
Государство начинает закупку медицинских робоплатформ для ВСУ
14:33
Снова? В США миллиардер и исследователь планируют погрузиться на субмарине в затонувший "Титаник"
14:27
Литва предоставит Украине радары в рамках немецкой инициативы по усилению украинской ПВО
14:13
фотоДиверсант ФСБ из Молдовы поджег электроподстанции на юге Одесской области
14:10
Ремонт моста Метро в Киеве будет стоить 2 миллиарда
14:00
В Швеции о помощи ВСУ с самолетом РЛС: Борьба Украины – это наша борьба
13:50
фотоРоссияне атаковали из артиллерии Никополь: двое раненых, повреждена ЛЭП
Все новости...
Реклама:
Реклама: