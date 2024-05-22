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Окупанти вдарили "Іскандером" по передмістю Покровська: убили 2 людей

Ірина БалачукСереда, 22 травня 2024, 09:39
Окупанти вдарили Іскандером по передмістю Покровська: убили 2 людей
ФОТО ПРОКУРАТУРИ

Дві людини загинули та ще дві, серед яких дитина, дістали поранення у результаті російського ракетного удару по передмістю Покровська Донецької області.

Джерело: Донецька обласна прокуратура у Facebook

Дослівно прокуратура: "21 травня о 23:00 війська РФ нанесли ракетний удар по території с. Ріг м. Покровська. Влучання відбулось на подвір’ї приватного будинку, де мешкала родина. Тілесні ушкодження, не сумісні з життям, отримали 52-річний чоловік та його дружина 46 років. Десятирічний син подружжя зазнав мінно-вибухову травму". 

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фото прокуратури

Деталі: Крім того, травмований 24-річний мешканець сусіднього будинку. Постраждалих доставили до лікарні. 

 
фото прокуратури

Вибух пошкодив 3 домогосподарства й газогін.

За попередніми даними, російські окупанти застосували для атаки на мирний населений пункт ракету "Іскандер". 

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фото прокуратури

Прокуратура за цим фактом розслідує кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) ККУ. 

 
фото прокуратури

Теми: Донецька областьракетний ударжертви
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