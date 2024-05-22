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Оккупанты ударили "Искандером" по пригороду Покровска: убили 2 человек

Ирина БалачукСреда, 22 мая 2024, 09:39
Оккупанты ударили Искандером по пригороду Покровска: убили 2 человек
ФОТО ПРОКУРАТУРЫ

Два человека погибли и еще два, среди которых ребенок, получили ранения в результате российского ракетного удара по пригороду Покровска Донецкой области.

Источник: Донецкая областная прокуратура в Facebook

Дословно прокуратура: "21 мая в 23:00 войска РФ нанесли ракетный удар по территории с. Рог г. Покровска. Попадание произошло во дворе частного дома, где жила семья. Телесные повреждения, не совместимые с жизнью, получили 52-летний мужчина и его жена 46 лет. Десятилетний сын супругов получил минно-взрывную травму". 

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фото прокуратурЫ

Детали: Кроме того, травмирован 24-летний житель соседнего дома. Пострадавших доставили в больницу. 

 
фото прокуратурЫ

Взрыв повредил 3 домохозяйства и газопровод.

По предварительным данным, российские оккупанты применили для атаки на мирный населенный пункт ракету "Искандер". 

ВИДЕО ДНЯ
 
фото прокуратурЫ

Прокуратура по данному факту расследует уголовное производство по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УКУ. 

 
фото прокуратурЫ

Темы: Донецкая областьракетный ударжертвы
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