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Морські дрони "Sea Baby" оснастили "Градами" – джерело

Валентина Романенко, Альона Мазуренко Середа, 22 травня 2024, 10:00
Морські дрони Sea Baby оснастили Градами – джерело
ФОТО, НАДАНЕ ДЖЕРЕЛОМ УП

Морські дрони "Sea Baby" оснастили системами "Град". Модернізований безпілотник уже випробували, "мінусуючи" окупантів на Кінбурнській косі.

Джерело: поінформований співрозмовник УП в СБУ 

Пряма мова джерела в СБУ: "Sea Baby" - це не просто дрон, а багатофункціональна платформа, яка постійно вдосконалюється. І сьогодні ми можемо підтвердити, що вони оснащені реактивною системою залпового вогню і це технологічне рішення вже показує потужні результати. Тож ворога чекають нові сюрпризи. Працюємо, як завжди ефективно".

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Деталі: За словами джерела, в ніч на 20 травня дрони СБУ "Sea Baby" спільно з морськими силами ефективно відпрацювали з моря по позиціях росіян на Кінбурнській косі.

Співрозмовник УП також поділився кадрами зимових випробувань "Sea Baby" та безпосередньо з виробництва дронів.

 
фото, надане джерелом УП
 
фото, надане джерелом УП
 
фото, надане джерелом УП

Довідка: Надводні безпілотні ударні човни Sea Baby – розробка Служби безпеки України. Протягом 2022-2023 років дрони СБУ вразили фрегати "Адмирал Макаров" та "Адмирал Эссен", а також мінний тральщик "Иван Голубец" і патрульний корабель "Ладный", ракетоносії "Самум" та "Буян", корабель "Павел Державин" та великий військовий буксир "Профессор Николай Муру", розвідувально-гідрографічний корабель "Владимир Козицкий".

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Також за допомогою Sea Baby СБУ пошкодили Кримський міст.

Sea Baby здатний нести 850 кілограмів вибухівки, розганятись до 90 км/год та долати відстань 1000 кілометрів. Його корпус виготовлений з матеріалу, який не помічають радари.

Вартість морського дрона Sea Baby — 8,5 млн грн.

Теми: безпілотникиСБУЧорне море
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