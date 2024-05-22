Морские дроны "Sea Baby" оснастили "Градами" – источник

Морские дроны "Sea Baby" оснастили системами "Град". Модернизированный беспилотник уже испытали, "минусуя" оккупантов на Кинбурнской косе.

Источник: информированный собеседник УП в СБУ

Прямая речь источника в СБУ: "Sea Baby" - это не просто дрон, а многофункциональная платформа, которая постоянно совершенствуется. И сегодня мы можем подтвердить, что они оснащены реактивной системой залпового огня и это технологическое решение уже показывает мощные результаты. Поэтому врага ждут новые сюрпризы. Работаем, как всегда эффективно".

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Детали: По словам источника, в ночь на 20 мая дроны СБУ "Sea Baby" совместно с морскими силами эффективно отработали с моря по позициям россиян на Кинбурнской косе.

Собеседник УП также поделился кадрами зимних испытаний "Sea Baby" и непосредственно по производству дронов.

ФОТО, ПРЕДОСТАВЛЕННОЕ ИСТОЧНИКОМ УП

ФОТО, ПРЕДОСТАВЛЕННОЕ ИСТОЧНИКОМ УП

ФОТО, ПРЕДОСТАВЛЕННОЕ ИСТОЧНИКОМ УП

Справка: Надводные беспилотные ударные лодки Sea Baby - разработка Службы безопасности Украины. В течение 2022-2023 годов дроны СБУ поразили фрегаты "Адмирал Макаров" и "Адмирал Эссен", а также минный тральщик "Иван Голубец" и патрульный корабль "Ладный", ракетоносители "Самум" и "Буян", корабль "Павел Державин" и большой военный буксир "Профессор Николай Муру", разведывательно-гидрографический корабль "Владимир Козицкий".

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Также с помощью Sea Baby СБУ повредили Крымский мост.

Sea Baby способен нести 850 килограммов взрывчатки, разгоняться до 90 км/ч и преодолевать расстояние 1000 километров. Его корпус изготовлен из материала, который не замечают радары.

Стоимость морского дрона Sea Baby - 8,5 млн грн.