Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Партнерский сбор УП. Задонать на дроны и РЭБы

Морские дроны "Sea Baby" оснастили "Градами" – источник

Валентина Романенко, Алена МазуренкоСреда, 22 мая 2024, 10:00
Морские дроны Sea Baby оснастили Градами – источник
ФОТО, ПРЕДОСТАВЛЕННОЕ ИСТОЧНИКОМ УП

Морские дроны "Sea Baby" оснастили системами "Град". Модернизированный беспилотник уже испытали, "минусуя" оккупантов на Кинбурнской косе.

Источник: информированный собеседник УП в СБУ

Прямая речь источника в СБУ: "Sea Baby" - это не просто дрон, а многофункциональная платформа, которая постоянно совершенствуется. И сегодня мы можем подтвердить, что они оснащены реактивной системой залпового огня и это технологическое решение уже показывает мощные результаты. Поэтому врага ждут новые сюрпризы. Работаем, как всегда эффективно".

Реклама:

Детали: По словам источника, в ночь на 20 мая дроны СБУ "Sea Baby" совместно с морскими силами эффективно отработали с моря по позициям россиян на Кинбурнской косе.

Собеседник УП также поделился кадрами зимних испытаний "Sea Baby" и непосредственно по производству дронов.

 
ФОТО, ПРЕДОСТАВЛЕННОЕ ИСТОЧНИКОМ УП
 
ФОТО, ПРЕДОСТАВЛЕННОЕ ИСТОЧНИКОМ УП
 
ФОТО, ПРЕДОСТАВЛЕННОЕ ИСТОЧНИКОМ УП

Справка: Надводные беспилотные ударные лодки Sea Baby - разработка Службы безопасности Украины. В течение 2022-2023 годов дроны СБУ поразили фрегаты "Адмирал Макаров" и "Адмирал Эссен", а также минный тральщик "Иван Голубец" и патрульный корабль "Ладный", ракетоносители "Самум" и "Буян", корабль "Павел Державин" и большой военный буксир "Профессор Николай Муру", разведывательно-гидрографический корабль "Владимир Козицкий".

ВИДЕО ДНЯ

Также с помощью Sea Baby СБУ повредили Крымский мост.

Sea Baby способен нести 850 килограммов взрывчатки, разгоняться до 90 км/ч и преодолевать расстояние 1000 километров. Его корпус изготовлен из материала, который не замечают радары.

Стоимость морского дрона Sea Baby - 8,5 млн грн.

Темы: беспилотникиСБУЧерное море
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БоксСтало известно, когда планируется реванш Фьюри и Усика

видеоВылез через окно авто ТЦК и сбежал на велосипеде: инцидент с военнообязанным в Днепре

Швеция передает Украине пакет помощи с радиолокационным самолетом, ракетами и БТР

Трамп во время сбора денег на кампанию заявил, что разбомбил бы Москву и Пекин − WP

фотоГБР: В украинских колониях разоблачили систему пыток заключенных

фото КНДР отправила более 150 воздушных шаров с мусором в Южную Корею

Все новости...
беспилотники
В Раде взялись за расследование строительства фортификаций и закупки дронов
Россияне запускали ударные БпЛА с нескольких направлений
Россияне сбросили взрывчатку с дрона на Херсонщине, три женщины ранены - ОВА
Последние новости
15:06
Футбол"Барселона" назначила новым главным тренером экс-наставника сборной Германии
14:56
Маск против Meta: известный миллиардер снова встрял в спор с работником техногиганта
14:51
Воздушные силы фиксируют "карусели" самолетов РФ, которые сбрасывают бомбы на Харьков
14:41
Государство начинает закупку медицинских робоплатформ для ВСУ
14:33
Снова? В США миллиардер и исследователь планируют погрузиться на субмарине в затонувший "Титаник"
14:27
Литва предоставит Украине радары в рамках немецкой инициативы по усилению украинской ПВО
14:13
фотоДиверсант ФСБ из Молдовы поджег электроподстанции на юге Одесской области
14:10
Ремонт моста Метро в Киеве будет стоить 2 миллиарда
14:00
В Швеции о помощи ВСУ с самолетом РЛС: Борьба Украины – это наша борьба
13:50
фотоРоссияне атаковали из артиллерии Никополь: двое раненых, повреждена ЛЭП
Все новости...
Реклама:
Реклама: