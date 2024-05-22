СБУ затримала підприємця, який допомагав РФ штурмувати Вовчанськ
Служба Безпеки затримала підприємця, який передавав окупантам інформацію про розташування важкої артилерії ЗСУ на Харківщині та допомагав росіянам готувати захоплення Вовчанська.
Джерело: Служба безпеки України, Офіс генерального прокурора
Деталі: За даними слідства, підприємець з села Вільхуватка Купʼянського району допомагав ворогу підірвати оборону регіону. Повідомляється, що його донька виїхала до Росії ще на початку повномасштабного вторгнення та мала звʼязки з російськими спецслужбами. Тож "на прохання" окупантів чоловік приховано об’їжджав населені пункти Харківщини та фіксував координати розташування українських військ.
"Найбільше ворога цікавили геолокації важкої артилерії ЗСУ, яка тримає під вогневим контролем штурмові групи окупантів, що намагаються захопити Вовчанськ".
Також зловмисник "втемну" використовував своїх колег та знайомих, у яких вивідував "потрібну" інформацію під час побутових розмов. Потім чоловік надиктовував отриману інформацію у голосових повідомленнях для російської розвідки.
Зазначається, що у своїх повідомленнях зловмисник детально описував розташування українських захисників з прив’язкою до місцевих орієнтирів. Одержані розвіддані ворог планував використати для підготовки авіаційних та ракетних ударів.
Правоохоронці завчасно викрили та затримали російського інформатора. Також Служба безпеки провела додаткові заходи для убезпечення позицій ЗСУ.
На підставі отриманих доказів слідчі СБУ повідомили чоловіку про підозру в несанкціонованому поширенні інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ.
Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 8 років тюрми.