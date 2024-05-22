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СБУ затримала підприємця, який допомагав РФ штурмувати Вовчанськ

Анастасія ПроцСереда, 22 травня 2024, 11:10
СБУ затримала підприємця, який допомагав РФ штурмувати Вовчанськ
фото: СБУ

Служба Безпеки затримала підприємця, який передавав окупантам інформацію про розташування важкої артилерії ЗСУ на Харківщині та допомагав росіянам готувати захоплення Вовчанська. 

Джерело: Служба безпеки України, Офіс генерального прокурора

Деталі: За даними слідства, підприємець з села Вільхуватка Купʼянського району допомагав ворогу підірвати оборону регіону. Повідомляється, що його донька виїхала до Росії  ще на початку повномасштабного вторгнення та мала звʼязки з російськими спецслужбами. Тож "на прохання" окупантів чоловік приховано об’їжджав населені пункти Харківщини та фіксував координати розташування українських військ. 

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фото: СБУ

"Найбільше ворога цікавили геолокації важкої артилерії ЗСУ, яка тримає під вогневим контролем штурмові групи окупантів, що намагаються захопити Вовчанськ".

Також зловмисник "втемну" використовував своїх колег та знайомих, у яких вивідував "потрібну" інформацію під час побутових розмов. Потім чоловік надиктовував отриману інформацію у голосових повідомленнях для російської розвідки.

Зазначається, що у своїх повідомленнях зловмисник детально описував розташування українських захисників з прив’язкою до місцевих орієнтирів. Одержані розвіддані ворог планував використати для підготовки авіаційних та ракетних ударів.

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фото: Харківська обласна прокуратура

Правоохоронці завчасно викрили та затримали російського інформатора. Також Служба безпеки провела додаткові заходи для убезпечення позицій ЗСУ.

На підставі отриманих доказів слідчі СБУ повідомили чоловіку про підозру в несанкціонованому поширенні інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ.

Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 8 років тюрми.

Теми: Харківська областьСБУ
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