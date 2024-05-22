СБУ задержала предпринимателя, который помогал РФ штурмовать Волчанск

Служба безопасности задержала предпринимателя, который передавал оккупантам информацию о расположении тяжелой артиллерии ВСУ на Харьковщине и помогал россиянам готовить захват Волчанска.

Источник: Служба безопасности Украины, Офис генерального прокурора

Детали: По данным следствия, предприниматель из села Ольховатка Купянского района помогал врагу подорвать оборону региона. Сообщается, что его дочь выехала в Россию еще в начале полномасштабного вторжения и имела связи с российскими спецслужбами. Поэтому "по просьбе" оккупантов мужчина скрыто объезжал населенные пункты Харьковщины и фиксировал координаты расположения украинских войск.

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фото: СБУ

"Больше всего врага интересовали геолокации тяжелой артиллерии ВСУ, которая держит под огневым контролем штурмовые группы оккупантов, пытающихся захватить Волчанск".

Также злоумышленник "втемную" использовал своих коллег и знакомых, у которых выведывал "нужную" информацию во время бытовых разговоров. Затем мужчина надиктовывал полученную информацию в голосовых сообщениях для российской разведки.

Отмечается, что в своих сообщениях злоумышленник подробно описывал расположение украинских защитников с привязкой к местным ориентирам. Полученные разведданные враг планировал использовать для подготовки авиационных и ракетных ударов.

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ФОТО: ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ПРОКУРАТУРА

Правоохранители заблаговременно разоблачили и задержали российского информатора. Также Служба безопасности провела дополнительные мероприятия для обеспечения безопасности позиций ВСУ.

На основании полученных доказательств следователи СБУ сообщили мужчине о подозрении в несанкционированном распространении информации о перемещении, движении или расположении ВСУ.

Сейчас подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.