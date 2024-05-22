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Швеція планує $7 млрд військової підтримки для України на три роки

Ірина Балачук, Івона КостинаСереда, 22 травня 2024, 11:37
Швеція планує $7 млрд військової підтримки для України на три роки
Фото pixabay.com

Уряд Швеції запланував додаткову військову підтримку України на загальну суму 75 мільярдів крон (7,01 мільярда доларів) протягом трьох років.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на повідомлення уряду Швеції

Дослівно з повідомлення шведського уряду: "З метою посилення шведської підтримки України уряд та "Шведські демократи" погоджуються запровадити рамкову програму військової підтримки України на 2024-2026 роки. Швеція збільшить підтримку, і рамка складає 75 мільярдів шведських крон на військову підтримку на 2024-2026 роки, по 25 мільярдів шведських крон на рік".

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Деталі: З цією пропозицією загальна військова і цивільна підтримка України з боку Швеції становитиме понад 100 мільярдів шведських крон.

Військову допомогу Україні можуть надавати у формі безоплатної передачі оборонного обладнання, фінансових внесків та фінансової підтримки на закупівлю оборонного обладнання.

При цьому в уряді зазначили, що ця програма може обтяжити держфінанси на кілька років і навіть після 2026 року.

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"Після вторгнення Росії в Україну ситуація з безпекою в Європі є найсерйознішою з часів Другої світової війни. Це означає, що переозброєння всередині країни має тривати одночасно з підтримкою України.

Тому сторони співпраці також погоджуються, що підтримка України здійснюється таким чином, щоб не підірвати розбудову оборонного потенціалу Швеції і не зашкодити іншим необхідним реформам", – повідомили в уряді Швеції.

Передісторія:

Теми: Швеціядопомога Україні
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