Швеция планирует $7 млрд военной поддержки для Украины на три года

Правительство Швеции запланировало дополнительную военную поддержку Украины на общую сумму 75 миллиардов крон (7,01 миллиарда долларов) в течение трех лет.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение правительства Швеции

Дословно из сообщения шведского правительства: "С целью усиления шведской поддержки Украины правительство и "Шведские демократы" соглашаются ввести рамочную программу военной поддержки Украины на 2024-2026 годы. Швеция увеличит поддержку, и рамка составляет 75 миллиардов шведских крон на военную поддержку на 2024-2026 годы, по 25 миллиардов шведских крон в год".

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Детали: С этим предложением общая военная и гражданская поддержка Украины со стороны Швеции составит более 100 миллиардов шведских крон.

Военную помощь Украине могут предоставлять в форме бесплатной передачи оборонного оборудования, финансовых взносов и финансовой поддержки на закупку оборонного оборудования.

При этом в правительстве отметили, что эта программа может обременить госфинансы на несколько лет и даже после 2026 года.

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"После вторжения России в Украину ситуация с безопасностью в Европе является самой серьезной со времен Второй мировой войны. Это означает, что перевооружение внутри страны должно продолжаться одновременно с поддержкой Украины.

Поэтому стороны сотрудничества также соглашаются, что поддержка Украины осуществляется таким образом, чтобы не подорвать развитие оборонного потенциала Швеции и не навредить другим необходимым реформам", − сообщили в правительстве Швеции.

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