Рада провалила введення штрафів за порушення комендантської години

Верховна Рада на своєму засіданні 22 травня у повторному другому читанні не проголосувала за закон щодо адміністративної відповідальності за порушення комендантської години та повністю його відхилила.

Джерело: нардеп від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram

Пряма мова: "Рада провалила у повторному другому читанні (закон) № 10195 - адміністративна відповідальність за порушення громадянами комендантської години".

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Деталі: За його словами, за відповідний законопроєкт проголосували лише 190 народних обранців. "І повернення теж провалили (216). Закон вважається відхиленим повністю", - зазначив Железняк.

Довідково:

Проєкт закону передбачав встановлення таких штрафів: за порушення заборони перебування під час комендантської години на вулицях та в інших громадських місцях без спеціальних перепусток чи посвідчень — від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, вчинення аналогічного правопорушення впродовж року — від двохсот до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; за порушення суб’єктом господарювання встановлених на відповідній території спеціального режиму світломаскування або режиму роботи під час дії воєнного стану — від трьох до шести тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, вчинення повторного правопорушення протягом року — від десяти до двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

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Ці положення не застосовуються у випадках прямування громадян до або з укриттів у зв'язку з повітряною тривогою, надання медичної допомоги або супроводження поранених чи тяжкохворих людей, здійснення заходів з евакуації населення або рятування майна та в інших випадках, пов’язаних із загрозою життю або здоров’ю громадян.

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