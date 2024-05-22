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Рада провалила введение штрафов за нарушение комендантского часа

Станислав ПогориловСреда, 22 мая 2024, 12:17
Рада провалила введение штрафов за нарушение комендантского часа
Фото: Getty Images

Верховная Рада на своем заседании 22 мая в повторном втором чтении не проголосовала за закон об административной ответственности за нарушение комендантского часа и полностью его отклонила.

Источник: нардеп от фракции "Голос" Ярослав Железняк в Telegram

Прямая речь: "Рада провалила в повторном втором чтении (закон) № 10195 - административная ответственность за нарушение гражданами комендантского часа".

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Детали: По его словам, за соответствующий законопроект проголосовали лишь 190 народных избранников. "И возвращение тоже провалили (216). Закон считается отклоненным полностью", - отметил Железняк.

Справка

Проект закона предусматривал установление таких штрафов: за нарушение запрета пребывания во время комендантского часа на улицах и в других общественных местах без специальных пропусков или удостоверений - от ста до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан, совершение аналогичного правонарушения в течение года - от двухсот до четырехсот необлагаемых минимумов доходов граждан; за нарушение субъектом хозяйствования установленных на соответствующей территории специального режима светомаскировки или режима работы во время действия военного положения.

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Эти положения не применяются в случаях следования граждан в или из укрытий в связи с воздушной тревогой, оказания медицинской помощи или сопровождения раненых или тяжелобольных людей, осуществления мероприятий по эвакуации населения или спасения имущества и в других случаях, связанных с угрозой жизни или здоровью граждан.

Что предшествовало:

  • Верховная Рада приняла соответствующий законопроект в первом чтении 9 декабря 2023 года.
  • В январе 2024 года Рада не нашла голосов для поддержки во втором чтении и в целом законопроекта об административной ответственности за нарушение комендантского часа.

Темы: Верховная Радакомендантский час
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