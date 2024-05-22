Удар РФ по житловій забудові в Харкові: кількість постраждалих зросла до 12

22 травня російські війська вдарили модифікованими керованими авіабомбами УМПБ Д-30 по житловій забудові в Шевченківському району Харкова, внаслідок чого постраждали дванадцять людей.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, мер Харкова Ігор Терехов, "Суспільне.Харків", Повітряні сили

Пряма мова Терехова: "Харківʼяни, обережно! У місті пролунало кілька вибухів"

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фото: Харківська ОВА

Деталі: Також про вибухи повідомило "Суспільне" й очільник Харківської ОВА. Напередодні Повітряні сили попереджали про пуски керованих авіаційних бомб з боку Росії.

фото: Харківська ОВА

Оновлено: О 14.05 Синєгубов написав, що окупанти завдали удар по Харкову.

Пряма мова Синєгубова: "Попередньо - керованим боєприпасом. Є загорання на цивільній автозаправній станції, пошкоджено кафе. Інформація щодо постраждалих уточнюється".

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Деталі: Згодом мер міста уточнив, що під ударом був Шевченківський район міста.

фото: Харківська ОВА

Оновлено о 14.13: Терехов написав про 4 поранених. За словами Синєгубова, у важкому стані наразі перебуває водій тролейбуса. Також через російську атаку загорівся багатоквартирний будинок, пошкоджені автомобілі.

Потім Терехов написав, що кількість постраждалих зросла до 9.

фото: Терехов

Оновлено о 14.57: Очільник Харківської ОВА повідомив, що внаслідок обстрілу Харкова постраждали 10 людей.

"Серед них — 4 людей госпіталізували до лікарні. Один чоловік у важкому стані. Іншим надана допомога на місці".

О 15.57 Терехов додав, що у важкому стані перебуває водій тролейбуса. Сам тролейбус був без пасажирів. Також уламок пройшов через лобове скло трамвая. Жінка-водій у цей час вийшла з транспорту.

фото: Терехов

Крім того, у багатоповерхівці поряд майже повністю вилетіли вікна. Наразі на місці влучання працюють усі служби.

Пізніше голова ОВА уточнив, що росіяни атакували місто модифікованими керованими авіабомбами УМПБ Д-30.

Харківська обласна прокуратура повідомила про 12 постраждалих.