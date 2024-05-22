Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Партнерський збір УП. Задонать на дрони та РЕБи

Удар РФ по житловій забудові в Харкові: кількість постраждалих зросла до 12

Анастасія ПроцСереда, 22 травня 2024, 15:00
Удар РФ по житловій забудові в Харкові: кількість постраждалих зросла до 12
ФОТО: Харківська ОВА

22 травня російські війська вдарили модифікованими керованими авіабомбами УМПБ Д-30 по житловій забудові в Шевченківському району Харкова, внаслідок чого постраждали дванадцять людей.  

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, мер Харкова Ігор Терехов, "Суспільне.Харків", Повітряні сили

Пряма мова Терехова: "Харківʼяни, обережно! У місті пролунало кілька вибухів"

Реклама:
 
фото: Харківська ОВА

Деталі: Також про вибухи повідомило "Суспільне" й очільник Харківської ОВА. Напередодні Повітряні сили попереджали про пуски керованих авіаційних бомб з боку Росії.

 
фото: Харківська ОВА

Оновлено: О 14.05 Синєгубов написав, що окупанти завдали удар по Харкову. 

Пряма мова Синєгубова: "Попередньо - керованим боєприпасом. Є загорання на цивільній автозаправній станції, пошкоджено кафе. Інформація щодо постраждалих уточнюється".

ВІДЕО ДНЯ

Деталі: Згодом мер міста уточнив, що під ударом був Шевченківський район міста.

 
фото: Харківська ОВА

Оновлено о 14.13: Терехов написав про 4 поранених. За словами Синєгубова, у важкому стані наразі перебуває водій тролейбуса. Також через російську атаку загорівся багатоквартирний будинок, пошкоджені автомобілі.

Потім Терехов написав, що кількість постраждалих зросла до 9.

 
фото: Терехов

Оновлено о 14.57: Очільник Харківської ОВА повідомив, що внаслідок обстрілу Харкова постраждали 10 людей.

"Серед них — 4 людей госпіталізували до лікарні. Один чоловік у важкому стані. Іншим надана допомога на місці".

О 15.57 Терехов додав, що у важкому стані перебуває водій тролейбуса. Сам тролейбус був без пасажирів. Також уламок пройшов через лобове скло трамвая. Жінка-водій у цей час вийшла з транспорту.

 
фото: Терехов

Крім того, у багатоповерхівці поряд майже повністю вилетіли вікна. Наразі на місці влучання працюють усі служби.

Пізніше голова ОВА уточнив, що росіяни атакували місто модифікованими керованими авіабомбами УМПБ Д-30.

Харківська обласна прокуратура повідомила про 12 постраждалих.

Теми: ХарківХарківська область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

БоксСтало відомо, коли має відбутися реванш Усика та Ф'юрі

відеоВиліз через вікно авто ТЦК і втік на велосипеді: у Дніпрі стався інцидент із військовозобов’язаним

Швеція передає Україні пакет допомоги з радіолокаційним літаком, ракетами і БТР

Трамп під час збору грошей на кампанію заявив, що розбомбив би Москву й Пекін − WP

фотоДБР: В українських колоніях викрили систему катування в’язнів

фото КНДР відправила понад 150 повітряних куль зі сміттям до Південної Кореї

Усі новини...
Харків
Наслідки нічної і ранкової атаки у Харкові: палали будинки, пошкоджені 25 вантажівок і автобусів, 7 постраждалих
У 9 областях була тривога, у Харкові пролунав вибух − постраждала людина
У Харкові окупанти вдарили по одному з улюблених місць відпочинку. Є постраждалі
Останні новини
14:51
Повітряні сили фіксують "каруселі" російських літаків, які скидають бомби на Харків
14:41
Держава починає закупівлю медичних робоплатформ для ЗСУ
14:33
Знову? У США мільярдер та дослідник планують зануритися на субмарині до затонулого "Титаніка"
14:27
Литва надасть Україні радари у межах німецької ініціативи щодо посилення української ППО
14:13
фотоДиверсант ФСБ із Молдови підпалив електропідстанції на півдні Одещини
14:10
Ремонт моста Метро у Києві коштуватиме 2 мільярди
14:00
У Швеції про допомогу ЗСУ з літаком РЛС: Боротьба України – це наша боротьба
13:50
фотоРосіяни атакували з артилерії Нікополь: двоє поранених, пошкоджено ЛЕП
13:39
У Рівненській області знеструмлювали споживачів через атаку БПЛА
13:32
БоксСтало відомо, коли має відбутися реванш Усика та Ф'юрі
Усі новини...
Реклама:
Реклама: