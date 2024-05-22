Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Партнерский сбор УП. Задонать на дроны и РЭБы

Удар РФ по жилой застройке в Харькове: количество пострадавших возросло до 12

Анастасия ПроцСреда, 22 мая 2024, 15:00
Удар РФ по жилой застройке в Харькове: количество пострадавших возросло до 12
ФОТО: Харьковская ОВА

22 мая российские войска ударили модифицированными управляемыми авиабомбами УМПБ Д-30 по жилой застройке в Шевченковском районе Харькова, в результате чего пострадали двенадцать человек. 

Источник: председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, мэр Харькова Игорь Терехов, "Суспільне.Харків", Воздушные силы

Прямая речь Терехова: "Харьковчане, осторожно! В городе прогремело несколько взрывов"

Реклама:
 
ФОТО: ХАРЬКОВСКАЯ ОВА

Детали: Также о взрывах сообщило "Суспільне" и глава Харьковской ОВА. Накануне Воздушные силы предупреждали о пусках управляемых авиационных бомб со стороны России.

 
ФОТО: ХАРЬКОВСКАЯ ОВА

Обновлено: В 14.05 Синегубов написал, что оккупанты нанесли удар по Харькову.

Прямая речь Синегубова: "Предварительно - управляемым боеприпасом. Есть возгорание на гражданской автозаправочной станции, повреждено кафе. Информация о пострадавших уточняется".

ВИДЕО ДНЯ

Детали: Впоследствии мэр города уточнил, что под ударом был Шевченковский район города.

 
ФОТО: ХАРЬКОВСКАЯ ОВА

Обновлено в 14.13: Терехов написал о 4 раненых. По словам Синегубова, в тяжелом состоянии сейчас находится водитель троллейбуса. Также из-за российской атаки загорелся многоквартирный дом, повреждены автомобили.

Затем Терехов написал, что количество пострадавших возросло до 9.

 
ФОТО: ТЕРЕХОВ

Обновлено в 14.57: Глава Харьковской ОВА сообщил, что в результате обстрела Харькова пострадали 10 человек.

"Среди них - 4 человека госпитализировали в больницу. Один человек в тяжелом состоянии. Остальным оказана помощь на месте".

В 15.57 Терехов добавил, что в тяжелом состоянии находится водитель троллейбуса. Сам троллейбус был без пассажиров. Также осколок прошел через лобовое стекло трамвая. Женщина-водитель в это время вышла из транспорта.

 
ФОТО: ТЕРЕХОВ

Кроме того, в многоэтажке рядом почти полностью вылетели окна. Сейчас на месте попадания работают все службы.

Позже глава ОВА уточнил, что россияне атаковали город модифицированными управляемыми авиабомбами УМПБ Д-30.

Харьковская областная прокуратура сообщила об 12 пострадавших.

Темы: ХарьковХарьковская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БоксСтало известно, когда планируется реванш Фьюри и Усика

видеоВылез через окно авто ТЦК и сбежал на велосипеде: инцидент с военнообязанным в Днепре

Швеция передает Украине пакет помощи с радиолокационным самолетом, ракетами и БТР

Трамп во время сбора денег на кампанию заявил, что разбомбил бы Москву и Пекин − WP

фотоГБР: В украинских колониях разоблачили систему пыток заключенных

фото КНДР отправила более 150 воздушных шаров с мусором в Южную Корею

Все новости...
Харьков
Последствия ночной и утренней атаки в Харькове: пылали дома, повреждены 25 грузовиков и автобусов, 7 пострадавших
В 9 областях была тревога, в Харькове прогремел взрыв − пострадал человек
В Харькове оккупанты ударили по одному из любимых мест отдыха. Есть пострадавшие
Последние новости
15:06
Футбол"Барселона" назначила новым главным тренером экс-наставника сборной Германии
14:56
Маск против Meta: известный миллиардер снова встрял в спор с работником техногиганта
14:51
Воздушные силы фиксируют "карусели" самолетов РФ, которые сбрасывают бомбы на Харьков
14:41
Государство начинает закупку медицинских робоплатформ для ВСУ
14:33
Снова? В США миллиардер и исследователь планируют погрузиться на субмарине в затонувший "Титаник"
14:27
Литва предоставит Украине радары в рамках немецкой инициативы по усилению украинской ПВО
14:13
фотоДиверсант ФСБ из Молдовы поджег электроподстанции на юге Одесской области
14:10
Ремонт моста Метро в Киеве будет стоить 2 миллиарда
14:00
В Швеции о помощи ВСУ с самолетом РЛС: Борьба Украины – это наша борьба
13:50
фотоРоссияне атаковали из артиллерии Никополь: двое раненых, повреждена ЛЭП
Все новости...
Реклама:
Реклама: