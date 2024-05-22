Удар РФ по жилой застройке в Харькове: количество пострадавших возросло до 12

22 мая российские войска ударили модифицированными управляемыми авиабомбами УМПБ Д-30 по жилой застройке в Шевченковском районе Харькова, в результате чего пострадали двенадцать человек.

Источник: председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, мэр Харькова Игорь Терехов, "Суспільне.Харків", Воздушные силы

Прямая речь Терехова: "Харьковчане, осторожно! В городе прогремело несколько взрывов"

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ФОТО: ХАРЬКОВСКАЯ ОВА

Детали: Также о взрывах сообщило "Суспільне" и глава Харьковской ОВА. Накануне Воздушные силы предупреждали о пусках управляемых авиационных бомб со стороны России.

ФОТО: ХАРЬКОВСКАЯ ОВА

Обновлено: В 14.05 Синегубов написал, что оккупанты нанесли удар по Харькову.

Прямая речь Синегубова: "Предварительно - управляемым боеприпасом. Есть возгорание на гражданской автозаправочной станции, повреждено кафе. Информация о пострадавших уточняется".

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Детали: Впоследствии мэр города уточнил, что под ударом был Шевченковский район города.

ФОТО: ХАРЬКОВСКАЯ ОВА

Обновлено в 14.13: Терехов написал о 4 раненых. По словам Синегубова, в тяжелом состоянии сейчас находится водитель троллейбуса. Также из-за российской атаки загорелся многоквартирный дом, повреждены автомобили.

Затем Терехов написал, что количество пострадавших возросло до 9.

ФОТО: ТЕРЕХОВ

Обновлено в 14.57: Глава Харьковской ОВА сообщил, что в результате обстрела Харькова пострадали 10 человек.

"Среди них - 4 человека госпитализировали в больницу. Один человек в тяжелом состоянии. Остальным оказана помощь на месте".

В 15.57 Терехов добавил, что в тяжелом состоянии находится водитель троллейбуса. Сам троллейбус был без пассажиров. Также осколок прошел через лобовое стекло трамвая. Женщина-водитель в это время вышла из транспорта.

ФОТО: ТЕРЕХОВ

Кроме того, в многоэтажке рядом почти полностью вылетели окна. Сейчас на месте попадания работают все службы.

Позже глава ОВА уточнил, что россияне атаковали город модифицированными управляемыми авиабомбами УМПБ Д-30.

Харьковская областная прокуратура сообщила об 12 пострадавших.