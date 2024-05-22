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У Вовчанську РФ обстріляла автомобіль поліції під час евакуації, є загиблий і поранений – Клименко

Ірина БалачукСереда, 22 травня 2024, 14:16
У Вовчанську РФ обстріляла автомобіль поліції під час евакуації, є загиблий і поранений – Клименко
Фото ілюстративне з Facebook Харківської облпрокуратури

Міністр внутрішніх справ повідомив про загибель поліцейського у Вовчанську у результаті атаки російським FPV-дроном службового автомобіля поліції, який здійснював евакуацію з міста.

Джерело: Харківська обласна прокуратура у Telegram, речник Харківської облпрокуратури Дмитро Чубенко у коментарі "Українській правді", міністр МВС Ігор Клименко у Telegram

Дослівно Клименко: "У Вовчанську Росія обстріляла автомобіль поліції під час евакуації. Один поліцейський загинув, ще один поранений.

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По евакуаційному автомобілю окупанти вдарили FPV-дроном. У цей момент в авто перебували двоє працівників поліції, які їхали рятувати цивільних".

Дослівно прокуратура: "22 травня близько 11:00 у м. Вовчанськ ворожий FPV-дрон влучив у дах службового автомобіля правоохоронців. Саме в цей час працівники проводили евакуаційні заходи. 41-річний поліцейський загинув. 27-річний поліціянт отримав поранення".

Деталі: Прокуратура додала, що за цим фактом розпочала досудове розслідування за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством) ККУ.

ВІДЕО ДНЯ

Оновлено: Відзначимо, що за деякий час повідомлення зі сторінки Харківської обласної прокуратури зникло.

"Українська правда" звернулася по коментарі до пресслужби прокуратури.

Речник Харківської облпрокуратури Дмитро Чубенко заявив, що повідомлення видалили, бо ще триває перевірка обставин події.

"Спершу отримали таке повідомлення. Потім було низка уточнень. Забрали, бо ще триває перевірка обставин події. (Уся ця − ред.) ситуація перевіряється", − сказав Чубенко.

Теми: Харківська областьевакуаціяпрокуратура
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