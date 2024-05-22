В Волчанске РФ обстреляла автомобиль полиции во время эвакуации, есть погибший и раненый – Клименко

Министр внутренних дел сообщил о гибели полицейского в Волчанске в результате атаки российским FPV-дроном служебного автомобиля полиции, который осуществлял эвакуацию из города.

Источник: Харьковская областная прокуратура в Telegram, спикер Харьковской облпрокуратуры Дмитрий Чубенко в комментарии "Украинской правде", министр МВД Игорь Клименко в Telegram

Дословно Клименко: "В Волчанске Россия обстреляла автомобиль полиции во время эвакуации. Один полицейский погиб, еще один ранен.

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По эвакуационному автомобилю оккупанты ударили FPV-дроном. В этот момент в авто находились двое сотрудников полиции, которые ехали спасать гражданских".

Дословно прокуратура: "22 мая около 11:00 в г. Волчанск вражеский FPV-дрон попал в крышу служебного автомобиля правоохранителей. Именно в это время работники проводили эвакуационные мероприятия. 41-летний полицейский погиб. 27-летний полицейский получил ранения".

Детали: Прокуратура добавила, что по данному факту начала досудебное расследование по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством) УК.

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Обновлено: Отметим, что через некоторое время сообщение со страницы Харьковской областной прокуратуры исчезло. "Украинская правда" обратилась по комментарии в пресс-службу прокуратуры.

Спикер Харьковской облпрокуратуры Дмитрий Чубенко заявил, что сообщение удалили, потому что еще продолжается проверка обстоятельств происшествия.

"Сначала получили такое сообщение. Затем был ряд уточнений. Убрали, потому что еще продолжается проверка обстоятельств происшествия. (Вся эта − ред.) ситуация проверяется", − сказал Чубенко.