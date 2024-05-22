"Злив інформації в справі великого будівництва": до співробітника НАБУ прийшли з обшуками

Спеціалізована антикорупційна прокуратура та представники поліції 22 травня проводять обшуки в представника Національного антикорупційного бюро в рамках розслідування про витік інформації в резонансній кримінальній справі щодо "великого будівництва".



Джерело: співрозмовники "Української правди" в правоохоронних органах, САП у соцмережах



Деталі: Зокрема слідчі дії відбуваються у детектива НАБУ Валерія Полюги та фігуранта справи - ексголови Броварської РДА Георгія Біркадзе.

Обшуки у Біркадзе фото, надане УП джерелом

За словами співрозмовників УП, підставою для обшуків є розголошення даних досудового розслідування представниками НАБУ в інтересах зокрема бізнесмена Юрія Голика, який є фігурантом антикорупційного розслідування по "великому будівництву".



Офіційно на звернення УП в САП та НАБУ відповіли, що не коментують таку інформацію.

Оновлено: Спеціалізована антикорупційна прокуратура офіційно підтвердила обшуки у чинного співробітника НАБУ.

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Дослівно: "У відповідь на запити медіа щодо проведення обшуків у НАБУ повідомляємо наступне.

САП здійснює процесуальне керівництво у досудовому розслідуванні, яке проводить Управління внутрішнього контролю НАБУ за статтями 364 та 387 КК України щодо можливого вчинення кримінальних правопорушень співробітниками Бюро.

Відповідне провадження розпочато після службової записки викривача – співробітника НАБУ.

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Зауважимо, що жодних обшуків або слідчих дій в приміщеннях НАБУ за ініціативою прокурорів САП не проводилося. У вказаному кримінальному провадженні здійснювався обшук виключно за місцем проживання чинного співробітника НАБУ – детектива одного з підрозділів.

До обшуку було залучено Національну поліцію України через недостатність ресурсів Управління внутрішнього контролю НАБУ. Працівники Національної поліції України не мають і не могли мати жодного доступу до матеріалів розслідувань Національного бюро".

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