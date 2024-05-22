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Десантники показали, як знищили групу російської піхоти у Вовчанську

Тетяна ОлійникСереда, 22 травня 2024, 18:40
Десантники показали, як знищили групу російської піхоти у Вовчанську
скриншот - 82-га окрема десантно-штурмова бригада

Десантники 82-ої окремої десантно-штурмової бригади знищили групу російської піхоти у Вовчанську.

Джерело: Десантно-штурмові війська ЗС України

Дослівно: "Бойові дії у Вовчанську з GoPro: знищена група ворожої піхоти!

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Уривок з боїв на Харківському напрямку, десантникам 82 ОДШБр вдалося подавити вогнем та знищити ворожу групу, яка намагалася просуватися населеним пунктом".

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