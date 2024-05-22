Десантники показали, як знищили групу російської піхоти у Вовчанську
Середа, 22 травня 2024, 18:40
Десантники 82-ої окремої десантно-штурмової бригади знищили групу російської піхоти у Вовчанську.
Джерело: Десантно-штурмові війська ЗС України
Дослівно: "Бойові дії у Вовчанську з GoPro: знищена група ворожої піхоти!
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Уривок з боїв на Харківському напрямку, десантникам 82 ОДШБр вдалося подавити вогнем та знищити ворожу групу, яка намагалася просуватися населеним пунктом".
Десантники 82-ої окремої десантно-штурмової бригади знищили групу російської піхоти у Вовчанську. pic.twitter.com/WG7Xtx5TPe— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) May 22, 2024