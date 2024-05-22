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Десантники показали, как уничтожили группу российской пехоты в Волчанске

Татьяна ОлейникСреда, 22 мая 2024, 18:40
Десантники показали, как уничтожили группу российской пехоты в Волчанске
скриншот – 82-я отдельная десантно-штурмовая бригада

Десантники 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады уничтожили группу российской пехоты в Волчанске.

Источник: Десантно-штурмовые войска ВС Украины

Дословно: Боевые действия в Волчанске с GoPro: уничтожена группа вражеской пехоты!

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Отрывок из боев на Харьковском направлении, десантникам 82 ОДШБр удалось подавить огнем и уничтожить вражескую группу, которая пыталась продвигаться по населенному пункту".

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