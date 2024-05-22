Десантники показали, как уничтожили группу российской пехоты в Волчанске
Среда, 22 мая 2024, 18:40
Десантники 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады уничтожили группу российской пехоты в Волчанске.
Источник: Десантно-штурмовые войска ВС Украины
Дословно: Боевые действия в Волчанске с GoPro: уничтожена группа вражеской пехоты!
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Отрывок из боев на Харьковском направлении, десантникам 82 ОДШБр удалось подавить огнем и уничтожить вражескую группу, которая пыталась продвигаться по населенному пункту".
Десантники 82-ої окремої десантно-штурмової бригади знищили групу російської піхоти у Вовчанську. pic.twitter.com/WG7Xtx5TPe— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) May 22, 2024