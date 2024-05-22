У Сенаті США закликають дозволити Україні бити по цілях на території РФ у межах оборони

Американський сенатор Джим Ріш вважає за необхідне дозволити Україні завдавати ударів американською зброєю по російській території тоді, коли це потрібно для її оборони.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пост сенатора в обліковому записі X (Twitter)

Деталі: Республіканець Ріш, який є співголовою сенатського комітету із закордонних справ, відреагував на цитування очільника Пентагону про те, що США просять застосовувати надану зброю по цілях на території України.

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"Україні слід дозволити захищатися, крапка. Якщо це означає, що потрібно уразити російського бомбардувальника, який пускає ракети по українських цивільних з повітряного простору Росії – Україна повинна мати можливість завдати такого удару".

Раніше комітет з розвідки Палати представників США оприлюднив звернення групи конгресменів від обох партій до міністра оборони Ллойда Остіна з закликом пришвидшити постачання озброєнь Україні та дозволити Україні атакувати цілі в Росії.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський в інтерв’ю Reuters підтвердив, що Україна веде переговори з міжнародними партнерами про можливість завдавати ударів їхньою зброєю по цілях на території Росії.