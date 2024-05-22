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В Сенате США призывают разрешить Украине бить по целям на территории РФ в рамках обороны

Мария Емец, Александр ШумилинСреда, 22 мая 2024, 18:49
В Сенате США призывают разрешить Украине бить по целям на территории РФ в рамках обороны
Фото: Getty Images

Американский сенатор Джим Риш считает необходимым разрешить Украине наносить удары американским оружием по российской территории тогда, когда это нужно для ее обороны.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пост сенатора в аккаунте X (Twitter)

Детали: Республиканец Риш, который является сопредседателем сенатского комитета по иностранным делам, отреагировал на цитирование главы Пентагона о том, что США просят применять предоставленное оружие по целям на территории Украины.

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"Украине следует позволить защищаться, точка. Если это означает, что нужно поразить российского бомбардировщика, который пускает ракеты по украинским гражданским из воздушного пространства России – Украина должна иметь возможность нанести такой удар".

Ранее комитет по разведке Палаты представителей США обнародовал обращение группы конгрессменов от обеих партий к министру обороны Ллойду Остину с призывом ускорить поставки вооружений Украине и разрешить Украине атаковать цели в России.

Напомним, президент Владимир Зеленский в интервью Reuters подтвердил, что Украина ведет переговоры с международными партнерами о возможности наносить удары их оружием по целям на территории России.

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Смотрите также видеоблог "ЕвроПравды" на эту тему.

Темы: СШАРосcия
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