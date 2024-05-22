В Сенате США призывают разрешить Украине бить по целям на территории РФ в рамках обороны
Американский сенатор Джим Риш считает необходимым разрешить Украине наносить удары американским оружием по российской территории тогда, когда это нужно для ее обороны.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пост сенатора в аккаунте X (Twitter)
Детали: Республиканец Риш, который является сопредседателем сенатского комитета по иностранным делам, отреагировал на цитирование главы Пентагона о том, что США просят применять предоставленное оружие по целям на территории Украины.
"Украине следует позволить защищаться, точка. Если это означает, что нужно поразить российского бомбардировщика, который пускает ракеты по украинским гражданским из воздушного пространства России – Украина должна иметь возможность нанести такой удар".
Ранее комитет по разведке Палаты представителей США обнародовал обращение группы конгрессменов от обеих партий к министру обороны Ллойду Остину с призывом ускорить поставки вооружений Украине и разрешить Украине атаковать цели в России.
Напомним, президент Владимир Зеленский в интервью Reuters подтвердил, что Украина ведет переговоры с международными партнерами о возможности наносить удары их оружием по целям на территории России.
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