Спікер нижньої палати Конгресу США підтримує дозвіл Україні бити американською зброєю по РФ

Коментуючи прохання офіційного Києва дозволити удари американською зброєю по території Росії, спікер Палати представників Майк Джонсон зазначив, що Штати мають дозволити Україні вести війну "так, як вона вважає за потрібне".

Джерело: Джонсон у коментарі кореспондентці "Голосу Америки" Катерині Лісуновій, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: На питання, чи повинні США зняти заборону на застосування своєї зброї для ударів по російських цілях у РФ, Джонсон сказав: "Гадаю, ми повинні дозволити Україні вести війну так, як вона вважає за потрібне".

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"Їм (українцям. – ред.) потрібно мати здатність завдавати удару у відповідь. І, гадаю, те, що ми намагаємось займатись мікроменеджментом цих зусиль, не є правильним для нас", – додав спікер нижньої палати Конгресу.

Що передувало: Комітет з розвідки Палати представників США оприлюднив звернення групи конгресменів від обох партій до міністра оборони Ллойда Остіна з закликом пришвидшити постачання озброєнь Україні та дозволити Україні атакувати цілі в Росії.

Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю Reuters підтвердив, що Україна веде переговори з міжнародними партнерами про можливість завдавати ударів їхньою зброєю по цілях на території Росії.

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