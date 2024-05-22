Спикер нижней палаты Конгресса поддерживает разрешение Киеву бить американским оружием по РФ
Комментируя просьбу официального Киева разрешить удары американским оружием по территории России, спикер Палаты представителей Майк Джонсон отметил, что Штаты должны позволить Украине вести войну "так, как она считает нужным".
Источник: Джонсон в комментарии корреспонденту "Голоса Америки" Екатерине Лисуновой, сообщает "Европейская правда"
Детали: На вопрос, должны ли США снять запрет на применение своего оружия для ударов по российским целям в РФ, Джонсон сказал: "Думаю, мы должны позволить Украине вести войну так, как она считает нужным".
"Им (украинцам. – ред.) нужно иметь способность наносить ответный удар. И, думаю, то, что мы пытаемся заниматься микроменеджментом этих усилий, не является правильным для нас", – добавил спикер нижней палаты Конгресса.
Что предшествовало: Комитет по разведке Палаты представителей США обнародовал обращение группы конгрессменов от обеих партий к министру обороны Ллойду Остину с призывом ускорить поставки вооружений Украине и разрешить Украине атаковать цели в России.
Напомним, президент Владимир Зеленский в интервью Reuters подтвердил, что Украина ведет переговоры с международными партнерами о возможности наносить удары их оружием по целям на территории России.
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