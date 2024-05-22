Повітряні сили повідомили про два російські МіГ-31К в повітрі

У Росії ввечері 22 травня злітали два винищувачі МіГ-31К, які є потенційними носіями аеробалістичної ракети "Кинджал".

Джерело: Повітряні сили в соцмережах

Дослівно: "У повітрі 2 МіГ-31К. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!".

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Що передувало: У Києві та області, низці центральних, південних та східних регіонів ввечері 22 травня оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння.

Оновлено: О 20.26 ПС оголосили відбій тривоги по областях.