Повітряні сили повідомили про два російські МіГ-31К в повітрі
Середа, 22 травня 2024, 20:14
У Росії ввечері 22 травня злітали два винищувачі МіГ-31К, які є потенційними носіями аеробалістичної ракети "Кинджал".
Джерело: Повітряні сили в соцмережах
Дослівно: "У повітрі 2 МіГ-31К. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!".
Реклама:
Що передувало: У Києві та області, низці центральних, південних та східних регіонів ввечері 22 травня оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння.
Оновлено: О 20.26 ПС оголосили відбій тривоги по областях.