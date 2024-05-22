Воздушные силы сообщили о двух российских МиГ-31К в воздухе

В России вечером 22 мая взлетали два истребителя МиГ-31К, которые являются потенциальными носителями аэробаллистической ракеты "Кинжал".

Источник: Воздушные силы в соцсетях

Дословно: "В воздухе 2 МиГ-31К. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!".

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Что предшествовало: В Киеве и области, ряде центральных, южных и восточных регионов вечером 22 мая объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения баллистического вооружения.

Обновлено: В 20.26 ВС объявили отбой тревоги по областям.