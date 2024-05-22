Воздушные силы сообщили о двух российских МиГ-31К в воздухе
Среда, 22 мая 2024, 20:14
В России вечером 22 мая взлетали два истребителя МиГ-31К, которые являются потенциальными носителями аэробаллистической ракеты "Кинжал".
Источник: Воздушные силы в соцсетях
Дословно: "В воздухе 2 МиГ-31К. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!".
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Что предшествовало: В Киеве и области, ряде центральных, южных и восточных регионов вечером 22 мая объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения баллистического вооружения.
Обновлено: В 20.26 ВС объявили отбой тревоги по областям.