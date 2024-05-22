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Генштаб: На Куп’янському напрямку відбулась найбільша кількість зіткнень

Тетяна ОлійникСереда, 22 травня 2024, 20:39
Генштаб: На Куп’янському напрямку відбулась найбільша кількість зіткнень
фото - генштаб ЗСУ

Генеральний штаб ЗСУ звітує, що за день 22 травня найбільша кількість зіткнень на фронті відбулась на Куп'янському напрямку.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 19:00 22 травня

Дослівно: "Ворог продовжує атакувати вздовж майже всієї лінії фронту – загальна кількість наступальних і штурмових дій сьогодні вже зросла до 105. Найбільше боєзіткнень на цей час відбулося на Куп’янському напрямку. Сили оборони гнучко реагують на дії окупантів та вживають всіх необхідних заходів для виснаження наступального потенціалу російських військ.

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На Харківському напрямку всі 10 боєзіткнень відбулися у районі села Липці. Одне - ще триває. Всі ж сьогоднішні авіаудари ворог сконцетрував у районах Вовчанська та села Вільча. Скидав КАБи. Ситуація контрольована.

На Куп’янському напрямку наразі тривають бої у районах Синьківки, Берестового, Дружелюбівки та Греківки".

Деталі: У відомстві також повідомляють, що на Лиманському напрямку Сили оборони відбили 6 атак ворога біля Торського і Невського.

ВІДЕО ДНЯ

На Сіверському напрямку зараз українські воїни відбивають три атаки неподалік сіл Білогорівка та Виїмка.

На Краматорському напрямку було 5 атак загарбників. Ще три боєзіткнення продовжуються у районах Іванівського і Андріївки.

На Покровському напрямку тривають 11 боєзіткнень, а ще 10 ворожих атак вже відбили.

На Курахівському напрямку сьогодні відбулося 18 бойових зіткнень.

На Придніпровському напрямку ворог сім разів безуспішно намагався витіснити наших воїнів з лівобережжя Дніпра.

Теми: Генштаббойові діївійна
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