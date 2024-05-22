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Генштаб: На Купянском направлении произошло наибольшее количество столкновений

Татьяна ОлейникСреда, 22 мая 2024, 20:39
Генштаб: На Купянском направлении произошло наибольшее количество столкновений
фото - генштаб ВСУ

Генеральный штаб ВСУ отчитывается, что за день 22 мая наибольшее количество столкновений на фронте произошло на Купянском направлении.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 19:00 22 мая

Дословно: "Враг продолжает атаковать вдоль почти всей линии фронта - общее количество наступательных и штурмовых действий сегодня уже возросло до 105. Больше всего боеприкосновений на это время произошло на Купянском направлении. Силы обороны гибко реагируют на действия окупантов и принимают все необходимые меры наступательного потенциала русских войск.

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На Харьковском направлении все 10 боеприкосновений произошли в районе села Липцы. Одно – еще продолжается. Все же сегодняшние авиаудары враг сконцентрировал в районах Волчанска и села Вильча. Сбрасывал КАБы. Ситуация контролируется.

На Купянском направлении продолжаются бои в районах Синьковки, Берестового, Дружелюбовки и Грековки".

Детали: В ведомстве также сообщают, что на Лиманском направлении Силы обороны отразили 6 атак врага возле Торского и Невского.

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На Северском направлении сейчас украинские воины отбивают три атаки недалеко от сел Белогоровка и Выемка.

На Краматорском направлении было 5 атак захватчиков. Еще три боестолкновения продолжаются в районах Ивановского и Андреевки.

На Покровском направлении продолжаются 11 боеприкосновений, а еще 10 вражеских атак уже отбили.

На Кураховском направлении сегодня произошло 18 боевых столкновений.

В Приднепровском направлении враг семь раз безуспешно пытался вытеснить наших воинов с левобережья Днепра.

Темы: Генштаббоевые действиявойна
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