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Зеленський провів спецнараду на базі РНБО та Ставки

Валентина РоманенкоСереда, 22 травня 2024, 20:43
Зеленський провів спецнараду на базі РНБО та Ставки
Володимир Зеленський. фото Getty Images

Президент Володимир Зеленський зазначає, що в питанні РЕБ, дронів, ракетної програми є хороші тенденції, водночас із протидією російським бомбам потрібно ще "дуже багато зробити".

Джерело: звернення Володимира Зеленського наприкінці 819-го дня війни

Пряма мова: "Провів нараду – спеціальну – на базі РНБО та Ставки. Секретар РНБО Литвиненко, начальник Генштабу Баргилевич, віцепремʼєр-міністр Федоров, Мінстратегпром – Камишін. Щодо нашого, українського, виробництва РЕБ, дрони, наша ракетна програма, наша протидія російським керованим авіабомбам.

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Складна тематика, і якщо щодо РЕБ, дронів, ракетної програми ми бачимо хороші тенденції, то з протидією російським бомбам ще треба дуже багато зробити. Деталі сьогодні обговорили. Альтернатив не може бути – Україні потрібні системи й тактики, які дадуть змогу захищати наші позиції, наші міста й громади від цих бомб. Це зараз фактично основний інструмент російського терору й просування окупанта".

Деталі: Зеленський зазначив, що 22 травня двічі мав розмову з генералом Сирським – щодо фронтової ситуації. Доповідь головкома була вранці і ввечері.

За словами глави держави, напрямки основних боїв не змінились. Це передусім Покровський та інші донецькі напрямки. Також Купʼянський напрямок на Харківщині. Президент запевнив, що максимум уваги приділяється усьому прикордонню зараз, і не лише у Харківській області, але й також на Сумщині. 

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Теми: Зеленськийвійна
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