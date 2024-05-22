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Зеленский провел спецсовещание на базе СНБО и Ставки

Валентина РоманенкоСреда, 22 мая 2024, 20:43
Зеленский провел спецсовещание на базе СНБО и Ставки
Владимир Зеленский. фото Getty Images

Президент Владимир Зеленский отмечает, что в вопросе РЭБ, дронов, ракетной программы есть хорошие тенденции, в то же время с противодействием российским бомбам нужно еще "очень много сделать".

Источник: обращение Владимира Зеленского в конце 819-го дня войны

Прямая речь: "Провел совещание - специальное - на базе СНБО и Ставки. Секретарь СНБО Литвиненко, начальник Генштаба Баргилевич, вице-премьер-министр Федоров, Минстратегпром - Камышин. По нашему, украинскому, производству РЭБ, дроны, наша ракетная программа, наше противодействие российским управляемым авиабомбам.

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Сложная тематика, и если по РЭБ, дронам, ракетной программе мы видим хорошие тенденции, то с противодействием российским бомбам еще надо очень много сделать. Детали сегодня обсудили. Альтернатив не может быть - Украине нужны системы и тактики, которые позволят защищать наши позиции, наши города и общины от этих бомб. Это сейчас фактически основной инструмент российского террора и продвижения оккупанта".

Детали: Зеленский отметил, что 22 мая дважды разговаривал с генералом Сырским - по фронтовой ситуации. Доклад главкома был утром и вечером.

По словам главы государства, направления основных боев не изменились. Это прежде всего Покровское и другие донецкие направления. Также Купянское направление на Харьковщине. Президент заверил, что максимум внимания уделяется всему приграничью сейчас, и не только в Харьковской области, но и также на Сумщине.

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Темы: Зеленскийвойна
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