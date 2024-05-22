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Воєнні злочини РФ: ідентифіковано 357 військових РФ та колаборантів – Костін

Валентина РоманенкоСереда, 22 травня 2024, 21:18
Воєнні злочини РФ: ідентифіковано 357 військових РФ та колаборантів – Костін
Андрій Костін. фото ОГП

Українські правоохоронці ідентифікували 357 російських військовослужбовців та представників окупаційної влади, яких підозрюють у вчиненні воєнних злочинів, 83 особи з цього списку вже засуджено.

Джерело: Костін на зустрічі зі спеціальним доповідачем ООН з питань позасудових страт, страт без належного судового розгляду чи довільних страт, Моррісом Тідбол-Бінцом, цитує пресслужба ОГП

Пряма мова: "Станом на сьогодні вже ідентифіковано 357 військовослужбовців ЗС РФ та представників окупаційної "влади", підозрюваних у вчиненні умисних вбивств, катуванні та жорстокому поводженні з цивільними та військовополоненими.

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83-х із них засуджено. Та реальна кількість таких злочинів, у тому числі скоєних на тимчасово окупованих територіях та в місцях несвободи, розташованих на території Росії, є значно більшою.

Деталі: Костін зазначив, що Офіс генпрокурора відкритий до посилення співпраці для забезпечення ефективного розслідування цих та інших воєнних злочинів та притягнення винних до відповідальності.

 

Теми: воєнні злочиниОфіс генпрокурораРосія
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