Военные преступления РФ: идентифицированы 357 военных РФ и коллаборантов – Костин

Украинские правоохранители идентифицировали 357 российских военнослужащих и представителей оккупационной власти, которых подозревают в совершении военных преступлений, 83 человека из этого списка уже осуждены.

Источник: Костин на встрече со специальным докладчиком ООН по вопросам внесудебных казней, казней без надлежащего судебного разбирательства или произвольных казней, Моррисом Тидбол-Бинцом, цитирует пресс-служба ОГП

Прямая речь: "На сегодня уже идентифицировано 357 военнослужащих ВС РФ и представителей оккупационной „власти", подозреваемых в совершении умышленных убийств, пытках и жестоком обращении с гражданскими и военнопленными.

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83 из них осуждены. Но реальное количество таких преступлений, в том числе совершенных на временно оккупированных территориях и в местах несвободы, расположенных на территории России, значительно больше.

Детали: Костин отметил, что Офис генпрокурора открыт к усилению сотрудничества для обеспечения эффективного расследования этих и других военных преступлений и привлечения виновных к ответственности.