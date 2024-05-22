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ЗМІ: Посли ЄС схвалили нові санкції проти причетних до смерті Навального

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 22 травня 2024, 22:24
ЗМІ: Посли ЄС схвалили нові санкції проти причетних до смерті Навального
Ілюстративне фото - Getty Images

Постійні представники держав Європейського Союзу на зустрічі в Брюсселі 22 травня погодили нові санкції проти близько 20 людей, яких називають відповідальними за смерть російського опозиціонера Олексія Навального у колонії.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на дипломатичні джерела агентства Europa Press

Деталі: Посли ЄС погодили заходи в межах режиму санкцій за порушення прав людини в Росії, розширивши таким чином санкції, вже затверджені в березні проти 33 представників російської політичної, судової і пенітенціарної системи.

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Заходи будуть остаточно схвалені наступного понеділка, 27 травня, на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС, уточнює Europa Press.

У лютому вісім країн ЄС звернулися до глави зовнішньополітичного відомства Євросоюзу Жозепа Борреля з проханням накласти санкції на російських прокурорів, суддів і співробітників пенітенціарних установ у зв'язку зі смертю Навального.

Як відомо, Федеральна служба виконання покарань РФ повідомила вдень 16 лютого про смерть Навального у виправній колонії №3 Ямало-Ненецького автономного округу.

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Західні держави поклали відповідальність за смерть росіянина на правителя Росії Владіміра Путіна. Водночас розвідувальні служби США вважають, що Путін, ймовірно, не наказував убити опозиційного політика.

Теми: ЄСсанкціїНавальний
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